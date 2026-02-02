Rosja znów w międzynarodowej piłce? FIFA rozważa zmiany

W wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News podkreślił, że obowiązujące od 2022 roku sankcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. – Ten zakaz niczego nie zmienił. Przyniósł jedynie więcej frustracji i nienawiści – stwierdził szef światowej federacji piłkarskiej. Infantino zaznaczył, że co do zasady jest przeciwnikiem zakazów i bojkotów w sporcie, ponieważ – w jego ocenie – rzadko prowadzą one do realnych zmian.

Możliwy pierwszy krok: rozgrywki młodzieżowe

Infantino zasugerował, że ewentualne złagodzenie restrykcji mogłoby rozpocząć się od futbolu młodzieżowego. Taki scenariusz miałby umożliwić młodym rosyjskim piłkarzom rywalizację międzynarodową bez pełnego przywracania Rosji do seniorskich rozgrywek FIFA i UEFA. Według doniesień medialnych, w środowisku piłkarskim pojawiają się także koncepcje powrotu rosyjskich zespołów w formule neutralnej – np. bez flagi i hymnu oraz przy rozgrywaniu meczów poza terytorium Rosji. Na tym etapie nie zapadły jednak żadne oficjalne decyzje.

Obecnie rosyjskie reprezentacje narodowe i kluby pozostają wykluczone ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA i UEFA. Oznacza to brak udziału m.in. w mistrzostwach świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku oraz w mistrzostwach Europy 2028. Zawieszenie rosyjskich drużyn wprowadzono 28 lutego 2022 roku, kilka dni po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. FIFA i UEFA podkreślały wówczas, że decyzja jest wyrazem solidarności z Ukrainą oraz obrony wartości, które "powinien reprezentować futbol, czyli jednoczenie ludzi i promowanie pokoju".

Stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej i podzielone środowisko piłkarskie

Z kolei Polski wiązek Piłki Nożnej już w lutym 2022 roku ogłosił, że reprezentacja Polski nie zamierza grać z Rosją. PZPN wysłał pismo do wszystkich piłkarskich federacji w Europie, przedstawiając swoje stanowisko i zachęcając do solidarności w tej sprawie. W wyniku presji FIFA i UEFA ostatecznie zdecydowały o zawieszeniu wszystkich rosyjskich drużyn, zarówno reprezentacji narodowych, jak i klubów, w rozgrywkach międzynarodowych do odwołania.

Ewentualny powrót Rosji do międzynarodowej rywalizacji budzi duże kontrowersje w środowisku futbolowym. Część federacji stanowczo sprzeciwia się takiemu scenariuszowi i deklaruje brak gotowości do rywalizacji z rosyjskimi drużynami. Jednocześnie w FIFA coraz częściej pojawiają się głosy, że piłka nożna powinna funkcjonować możliwie niezależnie od sporów politycznych.Czytaj też:

