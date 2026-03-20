Ukraina oferuje pomoc Katarowi. Oto co chce w zamian

W zamian za pomoc w odparciu irańskich ataków dronów, Ukraina zabiega w Katarze o 12 francuskich myśliwców Mirage 2000-5. Niewielka grupa ukraińskich specjalistów ds. zwalczania dronów została wysłana do stolicy kraju, Dohy kilka dni temu.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów wysłał zespoły specjalistów do Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i amerykańskiej bazy w Jordanii. Ich misją jest demonstracja działania systemów antydronów.

– To nie jest udział w operacji. Nie jesteśmy w stanie wojny z Iranem – podkreślił Zełenski. Dodał, że Ukraina liczy na "technologię i finansowanie" w zamian za tę pomoc.

W Zatoce Perskiej płoną złoża. Wojna wchodzi w nową fazę

Saad al-Kaabi, prezes QatarEnergy, powiedział w czwartek (19 marca), że irańskie ataki pozbawiły Katar 17 proc. zdolności eksportowej skroplonego gazu ziemnego (LNG), powodując straty szacowane na 20 mld dolarów rocznie i zagrażając dostawom do Europy i Azji. Dodał, że naprawa instalacji może potrwać pięć lat.

Wcześniej Izrael zaatakował największe na świecie złoże gazowe South Pars, które Iran dzieli z Katarem. W odpowiedzi Teheran uderzył w największe na świecie katarskie instalacje LNG w Ras Laffan.

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że nie wiedział o izraelskim ataku na South Pars. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli Iran jeszcze raz uderzy w katarskie obiekty LNG, to Stany Zjednoczone wysadzą w powietrze całe irańskie złoże.

Co z gazem LNG z Kataru? Orlen uspokaja

Z Kataru pochodzi ok. jedna piąta skroplonego gazu importowanego do Polski przez Orlen. Koncern zapewnia, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw LNG do naszego kraju, bo importowany stamtąd surowiec odpowiada za ok. 10 proc. polskiego zapotrzebowania.

Wywołana przez USA i Izrael wojna z Iranem winduje ceny surowców, ponieważ Teheran zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i gazem.

