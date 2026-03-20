Marta Nawrocka leci do USA. Dostała zaproszenie od Melanii Trump

"Super Express" poinformował niedawno, że małżonka prezydenta Karola Nawrockiego leci za kilka dni do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się ze swoją amerykańską odpowiedniczką Melanią Trump, żoną prezydenta USA Donalda Trumpa. "To będzie szczególne wydarzenie: spotkanie pierwszych dam przy okrągłym stole. Oprócz naszej prezydentowej do rozmów zaproszone zostały też pierwsze damy, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji" – czytamy.

"Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump, w ramach swojego projektu 'Fostering The Future Together' ('Wspólnie kształtujemy przyszłość'), zaprasza przedstawicielki 45 państw i kilkudziesięciu organizacji biznesowych do tego, by porozmawiać o kwestiach związanych z technologiami i o tym, jak technologie wpływają na młodzież i dzieci. Jakie to niesie korzyści, ale przede wszystkim – jakie zagrożenia" – powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Marta Nawrocka gościem pierwszej damy USA

Zaznacza, że tematem tym pierwsza dama Marta Nawrocka jest zainteresowana od dawna i dostrzega poważne konsekwencje z tym związane. "We wrześniu ubiegłego roku doszło do spotkania obu par prezydenckich przy okazji wrześniowej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Konsekwencją tamtego spotkania i rozmowy Melanii Trump z Martą Nawrocką jest to zaproszenie, skierowane do pierwszej damy" – mówi Leśkiewicz.

Wiadomo, że spotkanie będzie miało dwie części. "Pierwsza część odbywa się we wtorek 24 marca w Departamencie Stanu. Druga w środę 25 marca w Białym Domu. To będą dwa dni rozmów, spotkań, w tym z przedstawicielami dużych firm technologicznych tj. OpenAI, Microsoft, Meta, Google. To te firmy tworzą platformy, z których korzystają dzieci i młodzież" – tłumaczy rzecznik kancelarii prezydenta. To pierwsze spotkanie w ramach projektu Melanii Trump.

Wizyta Marty Nawrockiej współorganizowana jest przez Ambasadę Polski w RP. Towarzyszyć jej będą współpracownicy z KPRP.

