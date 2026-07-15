Były szef MSZ Węgier rezygnuje z mandatu. Obejmie wysokie stanowisko w BYD

Informację przekazał w środę za pośrednictwem Facebooka.

Nowa funkcja w chińskim koncernie

Szijjarto poinformował, że przyjął niezwykle zaszczytną ofertę pracy od BYD. – Złożyłem rezygnację z mandatu parlamentarnego. Powodem jest niezwykle zaszczytna oferta objęcia międzynarodowego stanowiska w jednej z wiodących firm światowej gospodarki – napisał były szef węgierskiej dyplomacji w mediach społecznościowych.

Jak dodał, od teraz będzie pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne grupy oraz rozwój nowych linii biznesowych. W swoim wpisie podkreślił również, że BYD jest "jedną z największych historii sukcesu światowej motoryzacji ostatnich dwudziestu lat" i światowym liderem w produkcji pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii.

Ponad 20 lat w polityce

Szijjarto był związany z partią Fidesz od 1998 r. Do parlamentu został wybrany po raz pierwszy w 2002 r., a w latach 2014–2026 kierował węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Funkcję pełnił w kolejnych rządach Viktora Orbana. Po kwietniowych wyborach parlamentarnych, wygranych przez partię TISZA Petera Magyara, zakończył pracę w rządzie, zachowując mandat poselski. Rezygnacja z mandatu oznacza definitywne odejście z parlamentu.

Do decyzji byłego ministra odniósł się premier Węgier Peter Magyar. Jak cytuje Politico, szef rządu zarzucił Szijjarto, że od dawna reprezentował zagraniczne interesy oraz lobbował na rzecz wysokich dotacji państwowych dla BYD. "Jedyna różnica polega na tym, że od teraz Peter Szijjarto nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od obywateli Węgier za tę samą pracę, lecz od swojego faktycznego pracodawcy" – stwierdził Magyar.

BYD inwestuje na Węgrzech

BYD od kilku lat rozwija działalność na Węgrzech. Koncern buduje w Segedynie swoją pierwszą europejską fabrykę samochodów elektrycznych, a w ubiegłym roku zapowiedział także przeniesienie europejskiej centrali i centrum badawczo-rozwojowego do Budapesztu. W czasie, gdy Szijjarto kierował resortem spraw zagranicznych, uczestniczył w negocjacjach dotyczących tych inwestycji.

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