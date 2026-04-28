Były wicekanclerz podważa wiarygodność sojuszniczą USA

Fisher to doświadczony polityk niemieckiej lewicy, a później także mainstreamu sceny politycznej u naszych zachodnich sąsiadów. Doszedł do stanowiska wicekanclerza, dwukrotnie był ministrem spraw zagranicznych w dwóch gabinetach Gerharda Schrödera (1998–2005).

Zanim wszedł do dużej polityki zajmował się między innymi myślą Karola Marksa czy Mao Zedonga. Po koniec lat 60. związał ze środowiskiem radykalnej lewicy. Przyjaźnił się i współpracował m.in. z Danielem Cohn-Benditem i należał do skrajnie lewicowej organizacji Revolutionärer Kampf. Wiele razy uczestniczył w demonstracjach i ulicznych burdach, w tym w starciach z policją.

Fischer: Śmiem wątpić, czy NATO przetrwa

W rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel" były polityk Zielonych wyraził ocenę, że zaufanie między Europą a Stanami Zjednoczonymi zostało poważnie nadszarpnięte, sugerując odpowiedzialność Donalda Trumpa. Jak powiedział, zaufania między USA a Europą nie odzyska się go samą zmianą wyniku wyborów, choć bardzo by sobie tego życzył. Niemiec pytał w tym kontekście, kto da gwarancję, że po czterech czy ośmiu latach nie pojawi się znowu nowy Donald Trump.

W wywiadzie Fisher miał sporo do zarzucenia nielubianemu przez światową lewicę prezydentowi USA. Wskazał między innymi na amerykańską napaść na Iran. – Trump już w pierwszej kadencji popełnił błąd, wyrzucając do kosza porozumienie nuklearne z Iranem wynegocjowane przez Baracka Obamę i Europejczyków. Tą wojną jak dotąd niczego nie osiągnął – powiedział Fischer. Niemiec wyraził przy tym ulgę, że nie musi już negocjować z Trumpem, którego określił jako "człowieka głęboko niesympatycznego".

Fischer wyraził swoją ocenę, że Rosja zagraża Europie i zaapelował o budowę nowej koalicji państw zagrożonych przez Moskwę. – W przyszłości po prostu nie możemy już polegać na Stanach Zjednoczonych. Śmiem wątpić, czy NATO przetrwa – oznajmił. W jego opinii jeśli Waszyngton wycofa swój "parasol nuklearny", Europa będzie musiała poważnie rozważyć własną alternatywę jądrową.

Czytaj też:

Rubio: USA nie wyjdą z NATO. W mediach jest nieuzasadniona histeria