Rachunek za prąd niższy o 500 zł. Trzeba wykonać jeden ruch

Rosnące ceny energii są dużym obciążeniem dla domowych budżetów Polaków. Stąd wielu poszukuje sposobów na oszczędności. Jednym z nich może być przejście na taryfy wielostrefowe, co pozwala płacić mniej za energię w określonych godzinach.

"Gazeta Prawna" wskazuje, że w tym modelu cena prądu zmienia się nawet co godzinę – gdy produkcja z farm wiatrowych lub fotowoltaiki jest wysoka, stawki potrafią gwałtownie spadać. Są chwile, gdy energia kosztuje grosze. Najwięcej na takiej formie rozliczania zyskują ci, którzy potrafią świadomie planować zużycie i reagować na zmiany cen.

Dane Tauron Polska Energia pokazują, że tylko od początku 2026 r. ponad 40 tys. klientów zmieniło sposób rozliczania prądu, a to dwa razy więcej niż rok wcześniej. Wszystko dlatego, że odpowiednio dobrana taryfa i przesunięcie części zużycia na tańsze godziny, mogą przynieść realne oszczędności. Wyliczono, że to nawet do 500 zł rocznie. W taryfie zmiennej, najtaniej jest, gdy zapotrzebowanie na prąd spada, czyli zwykle w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Drożej – w czasie szczytu. Na takim rozwiązaniu można sporo zyskać, gdy cała rodzina zmieni nawyki. "DGP" zauważa, że wymaga to np. włączania pralki, zmywarki czy ładowania urządzeń w godzinach tańszej energii.

Może taryfa dynamiczna?

Wskazano, że "jeszcze większą elastyczność dają taryfy dynamiczne, które zyskują na znaczeniu wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dynamiczna energia to rozwiązanie, które dostosowuje się do wahań cen na rynku energii elektrycznej".

"Gazeta Prawna" wskazuje, że w tym modelu cena prądu zmienia się nawet co godzinę. Gdy produkcja z farm wiatrowych lub fotowoltaiki jest wysoka, stawki potrafią gwałtownie spadać – zdarzają się momenty, gdy energia kosztuje symboliczne grosze. Najwięcej zyskują ci, którzy potrafią świadomie planować zużycie i reagować na zmiany cen.

Według wyliczeń Tauron Sprzedaż odpowiednio dobrana taryfa może obniżyć roczne rachunki nawet o 20 proc. W przypadku gospodarstw zużywających do 2 MWh energii rocznie oznacza to oszczędności do ok. 500 zł.

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