To oni przejmą wiatraki w Polsce. Chodzi o zachodni koncern

Projekt jest zlokalizowany w woj. zachodniopomorskim i działa od 2012 roku. Engie Polska poinformowało 24 kwietnia 2026, że to Engie Zielona Energia podpisała umowę nabycia farmy wiatrowej Kamionka.

"Ważny krok dla obu przedsiębiorstw"

Jak podała spółka Engie Polska, po akwizycji należący do firmy portfel OZE to ponad 400 MW obejmujących lądowe farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne, natomiast roczna produkcja energii z tych aktywów wynosi ponad 700 GWh. Według danych z końca 2025 roku Engie miało w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej 240,9 MW.

– Pozyskanie farmy wiatrowej Kamionka wpisuje się w nasze podejście do rozwoju portfela odnawialnych źródeł energii w Polsce, oparte na zrównoważonym łączeniu realizacji nowych inwestycji z akwizycją projektów operacyjnych – powiedział Piotr Rogóż, country manager Engie Polska, cytowany przez portal wnp.pl.

Jak zaznaczył dyrektor zarządzający BayWa r.e. Polska Artur Marchewka: "Sprzedaż tej farmy firmie Engie stanowi ważny krok dla obu przedsiębiorstw i jesteśmy przekonani, że projekt ten będzie nadal generował znaczną wartość dla nowego właściciela".

Branża krytykuje plan rządu

Założenia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przewidziane m.in. w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), są zdecydowanie zbyt optymistyczne i ich realizacja będzie niemożliwa bez znaczącego przyspieszenia procedur, ocenili przedstawiciele branży wiatrowej.

– KPEiK przewiduje 14,6-14,8 GW z wiatru na lądzie w 2030 roku, podczas gdy obecnie mamy 11,2 GW. Nawet w mniej ambitnym scenariuszu oznacza to ok. 40 projektów o mocy ok. 100 MW, które powinny zostać doprowadzone do statusu gotowości do budowy w 2028 roku. Nie sądzę, żeby było to realne. Byłbym szczęśliwy, gdyby udało się zrealizować połowę z tego – powiedział COO Ignitis Renewables Jacek Wojerz podczas sesji "Wiatr na lądzie – efektywność i bariery" w trakcie XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach.

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Szymon Kowalski dodał, że plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zakładają 10 GW nowych mocy wiatrowych do 2035 r.

