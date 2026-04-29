Pentagon oficjalnie ujawnia koszty wojny z Iranem

W środę przed Izbą Reprezentantów doszło do przesłuchania w sprawie finansowania Pentagonu na przyszły rok. Departament reprezentowali sekretarz wojny Pete Hegseth, dyrektor finansowy Departamentu Obrony USA Jules Hurts oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Kaine.

W trakcie wystąpienia Hurts przekazał, że do tej pory wojny z Iranem pochłonęła około 25 miliardów dolarów, z czego większość została wydana na amunicję. Środki przeznaczono również na eksploatację sprzętu, utrzymanie wojsk i wymianę broni używanej podczas operacji na Bliskim Wschodzie. Pentagon twierdzi, że ostateczny koszt może być znacznie wyższy i planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe fundusze po przeprowadzeniu pełnej oceny.

Biały Dom chce rekordowej sumy na wojsko

Na początku kwietnia Biały Dom zakomunikował, że zwróci się do Kongresu o zgodę by w roku fiskalnym 2027 przeznaczyć na cele wojskowe około 1,5 biliona dolarów.

Jeśli faktycznie taki budżet zostanie przeforsowany, wydatki militarne Stanów Zjednoczonych wyniosą aż o 42 procent więcej niż w roku fiskalnym 2026, w którym i tak są rekordowe. Wniosek przewiduje 1,1 biliona dolarów dla Pentagonu oraz 350 miliardów dolarów m.in. na krytycznie ważne uzbrojenie i wysiłki mające na celu rozbudowę przemysłu obronnego. Media zwracają uwagę, że będzie to "największy budżet na cele militarne we współczesnej historii".

Z tego co na razie wiadomo, Amerykanie zamierzają rozbudować w szczególności marynarkę wojenną. Pentagon ma wnioskować o zakup 34 okrętów, w tym nowych pancerników oraz nowych fregat. Ponadto pieniądze mają zostać spożytkowane na budowę systemu obrony powietrznej Złota Kopuła.

Prezydent Trump zapowiadał, że będzie wnioskował o taką sumę już w styczniu, czyli jeszcze przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi.

