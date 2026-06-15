Izraelski minister objęty europejskim sankcjami? "Polska już zabroniła wjazdu"

15 czerwca wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Podczas posiedzenia ministrowie dyskutowali trzy tematy: wojnę rosyjsko-ukraińską, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz relacje UE z Chinami.

W trakcie konferencji prasowej Sikorski został zapytany o izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira, który kilka tygodni temu wywołał skandal. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak izraelski polityk poniża palestyńskich jeńców.

- Nie było formalnego głosowania, ale mnie się zdaje, że była optyczna większość za tym, żeby do takich sankcji doszło – powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami w Luksemburgu, pytany, czy ministrowie zbliżyli swoje stanowisko ws. sankcji na izraelskiego ministra.

- Polska już zabroniła wjazdu do naszego kraju panu Ben-Gwirowi, to technicznie rzecz biorąc oznacza, że powinien nie mieć wstępu do całej strefy Schengen, ale tu jest też kwestia, czy powinien mieć formalne, europejskie sankcje - dodał.

Skandal z Ben-Gawirem

W maju izraelskie siły w przejęły statki Global Sumud Flotilla płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

Szczególne kontrowersje wokół zatrzymania aktywistów wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Widać na nim kilkudziesięciu klęczących aktywistów, podczas gdy minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował wówczas, że polecił "wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie".

"W związku z oburzającymi okolicznościami zatrzymania i traktowania aktywistów Global Sumud Flotilla, w tym polskich obywateli, przez izraelskie służby bezpieczeństwa, z przyzwoleniem i aprobatą ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, Itamara Ben-Gwira, w dniu 21 maja 2026 r. do MSZ wezwany został chargé d'affaires a.i. Izraela w Warszawie" – przekazał następnie resort.

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