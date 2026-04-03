Tyle Trump chce na wojsko. Szykuje się rekord we współczesnej historii

Biały Dom zakomunikował w piątek, że zwróci się do Kongresu o zgodę by w roku fiskalnym 2027 przeznaczyć na cele wojskowe około 1,5 biliona dolarów.

Jeśli faktycznie taki budżet zostanie przeforsowany, wydatki militarne Stanów Zjednoczonych wyniosą aż o 42 procent więcej niż w roku fiskalnym 2026, w którym i tak są rekordowe. Wniosek przewiduje 1,1 biliona dolarów dla Pentagonu oraz 350 miliardów dolarów m.in. na krytycznie ważne uzbrojenie i wysiłki mające na celu rozbudowę przemysłu obronnego. Media zwracają uwagę, że będzie to "największy budżet na cele militarne we współczesnej historii".

USA wydadzą w 2027 roku 1,5 biliona dolarów na wojsko?

Z tego co na razie wiadomo, Amerykanie zamierzają rozbudować w szczególności marynarkę wojenną. Pentagon ma wnioskować o zakup 34 okrętów, w tym nowych pancerników oraz nowych fregat. Ponadto pieniądze mają zostać spożytkowane na budowę systemu obrony powietrznej Złota Kopuła.

Prezydent Trump zapowiadał, że będzie wnioskował o taką sumę już w styczniu, czyli jeszcze przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi. Wraz ze zwiększeniem środków na wojsko, wydatki na sektory niemilitarne w niepotrzebnych zakresach mają być zredukowane o około 10 proc. Cięcia w wysokości 73 mld dolarów w resortach krajowych miałyby dotyczyć m.in. programów dotyczących tak zwanej różnorodności i inkluzywności.

Ograniczenie niepotrzebnych wydatków rządowych na początku prezydentury Trumpa

Jak wspomnieliśmy, administracja Trumpa już w ub. roku ustanowiła rekordowy budżet na obronność przekraczający nieznacznie bilion dolarów.

Jednocześnie ze wzrostem wydatków w tym zakresie – za pośrednictwem Departamentu Efektywności Rządowej kierowanego przez Elona Muska rozpoczęto zapowiadaną politykę mającą zrównoważyć budżet poprzez zakończenie niepotrzebnych wydatków rządowych i umożliwić zasilenie armii bez dodatkowego zadłużenia.

Trump zapowiadał w kampanii wyborczej usprawnienie działań rządu federalnego poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa, oszustw i nadużyć. Wiele działań w tym zakresie wykonano, jednak według Muska cięcia były zbyt wolne i zbyt słabe, co stało się jednym z powodów jego konfliktu z prezydentem i odejścia z Departamentu Efektywności. Niedługo później – w listopadzie 2025 roku – departament został rozwiązany.

Czytaj też:

