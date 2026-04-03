Izrael: Iran wystrzelił kilka bomb kasetowych

Już 35 dni trwa wojna Izraela i USA przeciwko Iranowi. W konflikt zostały wciągnięte także inne państwa Bliskiego Wschodu. Iran przyjął w wojnie strategię zdecentralizowanej obrony i gry na czas. Elementem działań armii irańskiej i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej są punktowe uderzenia na cele w państwach Zatoki, które udostępniły siłom amerykańskim swoją infrastrukturę do wykonywania uderzeń na cele w Iranie. Ostrzeliwany jest także Izrael.

Na Izrael poleciały bomby kasetowe?

Jak donosi "The Times of Israel" Władze Iranu wystrzeliły w piątek trzy salwy pocisków rakietowych w kierunku Izraela. Celowano w centralną część kraju i Hajfę – najważniejsze miasto w północnej części kraju. Bomby kasetowe miały rozprzestrzenić się na rozległych obszarach.

Izraelska służba ratownictwa medycznego poinformowała, że 79-letni mężczyzna został trafiony odłamkami wytworzonymi w wyniku fali uderzeniowej po uderzeniu bomby kasetowej w Kirjat Ata, niedaleko Hajfy. W rejon miasta miały też zostać wystrzelone rakiety balistyczne, które spowodowały zniszczenia, ale ich tym przypadku obyło się bez ofiar.

Kuwejt: Iran zaatakował odsalarnię wody

Wcześniej tego dnia władze Kuwejtu zakomunikowały, że Iran zaatakował zakład odsalania wody i rafinerię ropy naftowej. Teheran zaprzeczył, jakoby zakład odsalania wody miał być celem ataku.

Z informacji przekazanych przez koncern naftowy Kuwait Petroleum Corporation wynika, że zakład został zaatakowany za pomocą dronów, a na jego terenie nie doszło do pożaru. Nikt nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo w jakim stopniu ucierpiała odsalarnia wody.

Przypomnijmy w tym kontekście, że w Kuwejcie, Iranie, Arabii Saudyjskiej i okolicznych państwach odsalanie wody morskiej ma węzłowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństw i gospodarki. Kraje te mają bowiem bardzo ograniczone zasoby naturalnej wody słodkiej, dlatego znaczną część wody pitnej wytwarzają z wody morskiej właśnie w instalacjach odsalania.

W wielu z tych krajów woda z odsalarek pokrywa większość zapotrzebowania mieszkańców. W przypadku Kuwejtu około 90 proc. wody pitnej produkuje się z wody morskiej.

Czytaj też:

Media w USA: Władze ukrywają prawdziwe straty na Bliskim WschodzieCzytaj też:

Amerykański myśliwiec zestrzelony nad Iranem. Trwa akcja poszukiwawcza