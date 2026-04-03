Amerykański myśliwiec zestrzelony nad Iranem. Trwa akcja poszukiwawcza

O zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca informuje Reuters, która powołuje się na urzędnika ze Stanów Zjednoczonych, który chciał zachować anonimowość. Z ustaleń agencji wynika, że obecnie trwa misja poszukiwawczo-ratunkowa.

Wojna na Bliskim Wschodzie: Myśliwiec USA zestrzelony nad Iranem

Wcześniej informację w tej sprawie podało centralne dowództwo irańskiej armii. Maszyna miała zostać zestrzelona przez nowy system obrony powietrznej. Według władz w Teheranie, chodzi o samolot z 48. Skrzydła Myśliwskiego USA, które stacjonuje na co dzień w bazie lotniczej Lakenheath w Wielkiej Brytanii i dysponuje myśliwcami F-15E oraz F-35A.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że maszyna miała spaść w prowincji Markazi, położonej w centrum Iranu.

Pilot bez szans na kapitulację? "Gwałtowna eksplozja"

Jak wynika z doniesień agencji Fars, została ona całkowicie zniszczona i rozbiła się. Z kolei agencja Mehr zwraca uwagę, iż scenariusz, w którym pilotowi udało się katapultować jest mało prawdopodobny przede wszystkim z uwagi na gwałtowną eksplozję, do której miało dojść w wyniku katastrofy.

Do doniesień tych wciąż nie odniosła się oficjalnie strona amerykańska.

Zakład odsalania wody zaatakowany? Iran zaprzecza

