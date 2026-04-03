Trump grozi Iranowi eskalacją. "Następne są mosty, a potem elektrownie!"

Donald Trump poinformował za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social o planach eskalacji działań militarnych w Iranie. Zagroził zniszczeniem kolejnych irańskich mostów i elektrowni.

"Nasze wojsko, zdecydowanie najwspanialsze i najpotężniejsze na świecie, jeszcze nawet nie zaczęło niszczyć tego, co zostało w Iranie. Następne w kolejności są mosty, a potem elektrownie!" – oświadczył prezydent USA. Wezwał jednocześnie nowe irańskie władze do szybkiego działania. "Przywództwo nowego reżimu wie, co należy zrobić, i musi to zrobić szybko!" – podkreślił.

Wpis Trumpa pojawił się po nalocie amerykańskich sił na most w Karadż w północnym Iranie. Jak poinformowały lokalne władze, w ataku zginęło osiem osób, a 95 zostało rannych. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi stwierdził, że działania te, które nazwał "zbrodnią", "nie zmuszą Iranu do kapitulacji". Z kolei dowództwo wojskowe Stanów Zjednoczonych oznajmiło, że uderzenie miało na celu przerwanie dostaw komponentów do produkcji dronów używanych przeciwko Izraelowi i celom USA w regionie.

Trump w orędziu: Iran powróci do epoki kamienia

W wygłoszonym w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego orędziu prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział intensywne ataki na Iran. W wystąpieniu Trumpa znalazły się podziękowania zarówno dla biorących udział w misji żołnierzy, z których część poległa w walce, jak i dla współpracujących z jego krajem sojuszników: Izraelowi, Arabii Saudyjskiej, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Kuwejtowi i Bahrajnowi. Zapewnił, że USA nie pozwolą, aby państwa te ucierpiały w wyniku tej wojny.

Amerykański przywódca zaznaczył, że strategiczne cele Stanów Zjednoczonych w Iranie zostały już "prawie zrealizowane". Wśród sukcesów USA wymienił zniszczenie irańskiej marynarki wojennej, doprowadzenie do ruiny irańskich sił powietrznych oraz zabicie większości przywódców tego kraju. – W ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy uderzać w nich niezwykle mocno, sprawimy, że powrócą do epoki kamienia, gdzie jest ich miejsce – wskazał.

