Fala dymisji w Pentagonie. Generałowie odwołani ze stanowisk

Generał Randy A. George ze skutkiem natychmiastowym przechodzi na emeryturę ze stanowiska 41. szefa sztabu armii.

„Departament wojny jest wdzięczny generałowi George'owi za dziesiątki lat służby dla naszego narodu. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na emeryturze” — przekazał w oświadczeniu opublikowanym na platformie X rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell.

CBS News przekazał, że sekretarz wojny Pete Hegseth wezwał generała Randy'ego George'a do rezygnacji. „Chce powołać na to stanowisko osobę, która będzie realizować wizję armii podzielaną przez niego i prezydenta USA Donalda Trumpa” – przekazała stacja.

Czystki w Pentagonie. Dowódcy odwołani ze stanowisk

To niejedyny wysoki rangą wojskowy, który stracił stanowisko.

Zdymisjonowani zostali także gen. David Hodne, który był odpowiedzialny za transformację i szkolenie armii USA oraz gen. William Green Jr., szef kapelanów amerykańskiej armii.

Łącznie stanowiska miało stracić ponad 12 dowódców.

Zdaniem amerykańskich mediów, usunięcie ważnych oficerów w czasie działań USA w Iranie, to jedna z najbardziej znaczących zmian w ostatnich latach. Podkreślają przy tym, że Pentagon nie podał żadnego oficjalnego wyjaśnienia dymisji wojskowych.

Wcześniej Pete Hegseth odwołał m.in. przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Charlesa Browna oraz admirał Lisę Franchetti, która dowodziła marynarką wojenną.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

