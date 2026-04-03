Trump planuje kolejne dymisje? Czystki w otoczeniu prezydenta USA

„The Atlantic” informuje, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Z kolei Reuters nie zweryfikowała tych doniesień.

Media przypominają, że szef FBI Kash Patel zdobył zaufanie Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji. Krytykował wówczas śledztwo dotyczące kontaktów osób z otoczenia prezydenta USA z Rosją.

Z kolei Pentagon potwierdził informacje CBS News o tym, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth miał wezwać szefa sztabu sił lądowych gen. Randy’ego George’a do natychmiastowego odejścia na emeryturę. George otrzymał nominację od byłego prezydenta USA Joe Bidena. Senat zatwierdził ją w 2023 roku, co sugerowałoby pełnienie funkcji do 2027 roku.

Pam Bondi odwołana z funkcji prokuratora generalnego USA

W czwartek Donald Trump poinformował, że Pam Bondi została odwołana z funkcji prokuratora generalnego USA.

Urząd prokuratora generalnego ma tymczasowo sprawować Todd Blanche, dotychczasowy zastępca Pam Bondi.

Prezydent USA napisał w serwisie Truth Social, że „Pam Bondi jest wspaniałą amerykańską patriotką i lojalną przyjaciółką, która w sposób oddany pełniła funkcję mojego prokuratora generalnego w ciągu minionego roku”.

„Pam wykonała wspaniałą pracę, nadzorując ogromną walkę z przestępczością w naszym kraju, w ramach której morderstwa spadły do najniższego poziomu od 1900 roku” – dodał.

Napisał, że kocha Pam. „Przejdzie ona do bardzo potrzebnej i ważnej nowej pracy w sektorze prywatnym, co zostanie ogłoszone wkrótce, a nasz zastępca prokuratora generalnego, bardzo utalentowany i szanowany umysł prawniczy Todd Blanche, obejmie stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora generalnego” – przekazał.

Wcześniej – 5 marca – Donald Trump ogłosił dymisję szefowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Kristi Noem.

