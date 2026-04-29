Wiceszef MON: Ministerstwo szykuje się do wojny

Wiceszef MON był w środę gościem Polsatu News. Paweł Zalewski komentował głośną wypowiedź premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że "Rosjanie logistycznie przygotowują się albo do prowokacji, albo do jakichś agresywnych kroków". Szef polskiego rządu apelował do NATO poważne traktowanie płynących z Warszawy ostrzeżeń.

Zalewski: Szykujemy się do obrony

Zalewski wskazał, że wypowiedź Tuska nie jest odosobnionym przypadkiem. Wcześniej o zamiarach Rosji ostrzegał m.in. szef sztabu szwedzkiej armii.

– Już w 2021 roku prezydent Putin w oficjalnych dokumentach wysłanych do USA, do NATO, żądał wycofania się NATO z terenów, które zostały przyłączone do Sojuszu w 1999 roku i później. Chodzi nie tylko o państwa bałtyckie, ale także o Polskę. Jeżeli wiemy, że Putin się zbroi, że przygotowuje się logistycznie, a wiem też, że Amerykanie są zajęci w Iranie i ich magazyny amunicji się kurczą, to możemy sobie wyobrazić, że jest jakaś przestrzeń, którą Rosjanie mogą dostrzegać, jakieś okno możliwości – powiedział.

Wiceminister obrony zapewnił, że MON "szykuje się do wojny" poprzez zakup sprzętu, modernizację armii oraz rekrutację nowych żołnierzy. Zalewski podkreślił, że Polska jest gotowa "na tym poziomie, na jakim atak może nastąpić". Zaznaczył przy tym, że dopóki Rosja nie zakończy wojny na Ukrainie, nie będzie w stanie prowadzić pełnoskalowej wojny z państwami NATO.

– To, co dzisiaj jest realne, to lokalny konflikt, który może mieć bardzo różną intensywność, który może odbyć się poniżej progu wojny kinetycznej, poniżej progu artykułu 5. NATO, który może mieć charakter hybrydowy – wyjaśnił.

Zalewski mówił również, że polskie wojsko przygotowuje się nie tylko do obrony, ale także do "zadania ciosów Rosji, tak jak to robi Ukraina".

