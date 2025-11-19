Czarzasty zmienia zasady kilometrówek. "Decyzja jest ostateczna"

Podpisanie zarządzenia w sprawie kilometrówek Czarzasty zapowiedział w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

– Dlaczego za półtora miesiąca? Ponieważ jest to zarządzenie dotyczące każdego posła i każdej posłanki i ono musi być przedyskutowane ze wszystkimi – tłumaczył, dodając, że zarządzenie jest już przygotowane.

Sejm z nowym marszałkiem. Czarzasty przygotował zarządzenie

Marszałek przekazał również, że zostanie powołany zespół, do którego zaproszeni będą przedstawiciele klubów i kół poselskich "po to, żeby to przegadać, skonsultować, żeby nie robić tego w sposób nieprzemyślany i nieakceptowany przez posłów".

– Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie i wprowadzę nowe zasady funkcjonowania kilometrówek – ogłosił Czarzasty, zaznaczając, że "decyzja jest ostateczna".

– Nie zgadzam się na to, żeby cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być takiej sytuacji, że każdy poseł ma możliwość wydania potencjalnie 3 tys. zł na kilometrówki tygodniowo i ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone – argumentował.

– Ja żadnego posła i żadnej posłanki, łącznie ze sobą, o nic nie podejrzewam. Ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonane, że są to zasady bardzo uczciwe – mówił marszałek Sejmu.

Kilometrówki posłów

Kilometrówki to potoczne określenie zwrotu kosztów posłom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Parlamentarzyści mogą ubiegać się o zwrot za przejazdy własnym lub wynajętym autem, ale pod warunkiem, że wykorzystują go w ramach obowiązków poselskich. Limit wynosi 42 tys. kilometrów rocznie.

Sposób rozliczania kilometrówek przez parlamentarzystów od lat budzi kontrowersje, a przypadki nieprawidłowości są regularnie opisywane przez media.

Przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej oraz przeloty na terenie kraju posłowie mają bezpłatne.

