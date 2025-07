Nielegalna migracja do USA w praktyce zatrzymana. Metody Trumpa działają

Na początku swojej kadencji Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zawiesił prawo do ubiegania się o azyl i zgodnie z zapowiedziami wysłał na granicę wojsko. Od pierwszego dnia prezydentury Trumpa trwają deportacje nielegalnych imigrantów z USA. Przede wszystkim znacznie zwiększono liczbę zatrzymań nielegalnych imigrantów przebywających w kraju od dłuższego czasu.

W efekcie odnotowuje się o 93 proc. mniej przypadków nielegalnej migracji w stosunku do prezydentury Joe Bidena.

Trump stopniowo uwalnia Amerykę od nielegalnych imigrantów

"Stosując nadzwyczajne środki i prowadząc szeroko nagłośnioną akcję deportacji imigrantów, Donaldowi Trumpowi udało się praktycznie wyeliminować nielegalną imigrację do Stanów Zjednoczonych", wskazuje Polska Agencja Prasowa.

Na przestrzeni pół roku od objęcia władzy Trump zrobił to, co obiecywał Amerykanom w kampanii wyborczej – powstrzymał napływ nielegalnych przybyszów. W czerwcu funkcjonariusze służb napotkali na południowej granicy najmniejszą w historii liczbę osób cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium USA – zaledwie 6 tys. Żaden z ujętych imigrantów nie został wpuszczony do kraju.

USA. Podatnicy nie muszą już płacić

Przypomnijmy, że w lutym Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające za celu zapewnienie, że podatki będą wykorzystywane do ochrony interesów obywateli amerykańskich, a nie nielegalnych imigrantów. W kolejnych miesiącach amerykańskie władze intensyfikowały działania mające na celu przywrócenie w USA porządku. Waszyngton pozbawił nielegalnych imigrantów szeregu świadczeń finansowanych z podatków, wskazując, że jest to posunięcie stanowiące element szerszej szerokiej strategii mającej na celu ograniczenie marnotrawstwa środków rządowych.

W lipcu administracja Trumpa przedstawiła kolejne szczegółowe rozwiązania, które uniemożliwią nielegalnym imigrantom dostęp do ponad 15 federalnych programów pomocowych z kieszeni podatników. Do tej pory na nielegalnych cudzoziemców wydano w ramach tych programów już 40 miliardów dolarów.

