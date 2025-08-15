Bosak ojcem po raz czwarty. Karina Bosak: Już się nie możemy doczekać

Małżonkowie przebywają obecnie na urlopie. "Pozdrawiamy z urlopu! Tym razem podróżujemy na południe od Polski, jedziemy gdzie nas oczy poniosą, gdzie się nam spodoba i pozwolą możliwości. Dziś Słowacja i Węgry. Cieszymy się i regenerujemy siły!" – poinformowała Karina Bosak, publikując wspólne zdjęcie z podróży.
Dalej ogłosiła radosną wiadomość: "Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać. Tymczasem, szczęśliwego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny!".
W reakcji na gratulacje od internautów, wicemarszałek Sejmu napisał: "Dziękujemy:)".
Krzysztof Bosak poślubił Karinę (z d. Walinowicz) w lutym 2020. Posłanka Konfederacji jest prawniczką, w przeszłości była związana z Centrum Wolności Religijnej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Para ma troje dzieci: Artura Maksymiliana (ur. 2020), Daniela Ksawerego (ur. 2022) i Emilię Marię (ur. 2023).
Co zrobi UEFA? Bosak o haniebnym transparencie izraelskich kibiców
Bosak: To nie tylko incydent sportowy
Pomimo urlopu, jeden z liderów Konfederacji odniósł się do skandalu wywołanego przez kibiców z Izraela.
"Mimo że jestem na urlopie trudno skupić się na odpoczynku wobec haniebnego, antypolskiego zachowania kibiców Maccabi Haifa podczas wczorajszego meczu z Rakowem Częstochowa. To nie tylko incydent sportowy, ale atak na Polaków i prawdę historyczną. Transparent z kłamliwymi oskarżeniami wobec naszego narodu – sugerujący rzekomą odpowiedzialność Polaków za zbrodnie II wojny światowej – to powtórka z antypolskich kampanii, które od lat próbują zakłamać prawdę o Holokauście i roli Polski jako ofiary III Rzeszy, walczącej z nią aktywnie i skutecznie od pierwszych do ostatnich dni wojny. Polska straciła ok. 6 milionów obywateli, w tym ok. 3 miliony Żydów, a nasi rodacy ratowali Żydów ryzykując życie, za co Yad Vashem uhonorował ponad 7 tysięcy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (a powinno ich być jeszcze znacznie więcej). Wiele rodzin, jak rodzina Ulmów, straciło życie przez swoje poświęcenie" – napisał Bosak.
"Dokonywanie takich prowokacji jest zwyczajną obrzydliwością, szczególnie w kontekście sportu, który powinien łączyć. Rząd musi monitorować czy odpowiednie reakcje zostaną poczynione na poziomie władz izraelskich i UEFA. To wydarzenie to nie jedynie wybryk kibicowski, a przejaw prymitywnych, antypolskich uprzedzeń i zakłamywania prawdy historycznej, dla których nie może być tolerancji" – podsumował.
Ulga dla wielodzietnych rodzin. Prezydent składa projekt ustawy
