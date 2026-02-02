Niemcy: Siatka przestępców omijała sankcje, tysiące transportów trafiło do Rosji

Śledczy są przekonani, że grupa z premedytacją organizowała wysyłkę towarów do Rosji, z przeznaczeniem dla sektora zbrojeniowego, łamiąc przy tym obowiązujące sankcje.

Śledczy szacują, że oskarżeni zorganizowali około 16 tysięcy transportów do Rosji. Wartość zakazanych transakcji ma wynosić co najmniej 30 milionów euro.

Zatrzymań dokonano w Lubece oraz w rejonie Lauenburga. Wśród aresztowanych są: Niemiec pochodzenia ukraińskiego Artem I., obywatele Niemiec Boris M. i Eugen R., a także posiadający podwójne obywatelstwo niemiecko-rosyjskie Nikita S. i Daniel A. Sprawa nie zamyka się jednak na tej piątce – śledczy prowadzą równoległe czynności wobec kolejnych pięciu osób, które pozostają na wolności, przeszukując m.in. należące do nich nieruchomości.

Akcja niemieckich służb

Śledczy zainteresowali się spółką handlową z siedzibą w Lubece. Według prokuratury jej jedyny akcjonariusz i dyrektor zarządzający, Nikita S., od lutego 2022 roku miał wykorzystywać firmę jako narzędzie do nielegalnego pozyskiwania i eksportu towarów dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zatrzymani mieli stworzyć cały mechanizm omijania sankcji. Posługiwali się fikcyjnymi odbiorcami z terenu Unii Europejskiej i spoza niej. W sprawę najprawdopodobniej zaangażowane były rosyjskie instytucje. W gronie finalnych odbiorców miały znaleźć się co najmniej 24 notowane na giełdzie rosyjskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Wysyłane towary obejmowały komponenty mechaniczne i techniczne wykorzystywane w produkcji uzbrojenia (łożyska rolkowe i toczne, fotodiody czy układy pamięci).

W toku dochodzenia przeszukano nieruchomości w kilku landach, m.in. w Szlezwiku-Holsztynie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Bawarii oraz Hesji.

