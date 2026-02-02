Afera Epstein'a. Gadowski: Korek, worek i rozporek rządzą polityką

Co kilka miesięcy świat obiegają informacje o nowych milionach stron ujawnionych przez prokuraturę amerykańską. Chodzi o słynną sprawę Jeffrey'a Epstein'a. To jest nazwisko pochodzące z jidysz, a nie angielskiego.

Wiemy już, że w tę aferę umoczony głęboko jest zarówno książę Andrzej, jak i Bill Clinton, znani aktorzy z Hollywood, różne ważne osoby. Przy okazji wychodzi na jaw, że w tę aferę umoczony jest multimiliarder, dotychczas święty i nietykalny Bill Gates, który prosił Jeffrey'a Epstein'a o jakieś lekarstwo mogące ukryć fakt, iż zaraził się intymną chorobą od rosyjskiej prostytutki za pośrednictwem cyrku Epstein'a.