Awaria elektrociepłowni. Spora część Trójmiasta bez ogrzewania

Mimo trudnych warunków w części szkół zajęcia nie zostaną odwołane – dotyczy to placówek posiadających własne źródła zasilania. W mieście powołano sztab kryzysowy.
Awaria elektrociepłowni w Gdańsku
Przyczyną awarii jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń działających w gdańskiej elektrociepłowni. Przywrócenie pełnej sprawności obiektu planowane jest na środę.
Władze Gdańska zapowiedziały, że w przyszłości zostaną zrealizowane inwestycje mające na celu lepsze przygotowanie regionu na podobne sytuacje kryzysowe w województwie pomorskim. Jak podkreślono, w ostatnich latach nie notowano tak niskich temperatur.
Podczas konferencji prasowej samorządowcy poinformowali, że 12 publicznych szkół dysponuje własnymi źródłami ogrzewania, dlatego zajęcia w tych placówkach będą odbywać się bez zmian. W pozostałych szkołach wprowadzono rozwiązania tymczasowe. Do czwartku zajęcia w szkołach ponadpodstawowych będą prowadzone w trybie zdalnym. W Sopocie natomiast zawieszone zostaną zajęcia zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Arktyczne mrozy w Polsce
W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Odprawa została zorganizowana z powodu trudnych warunków pogodowych panujących w kraju. Zima z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą z dotychczasowych w tym roku. Temperatura odczuwalna wynosiła w niektórych miejscach od 36 do 38 stopni na minusie.
Od wtorku do środy prognozowana jest natomiast zmiana warunków atmosferycznych. W czterech południowych województwach może pojawić się marznąca mżawka, prowadząca do oblodzenia dróg i linii kolejowych. Jak zaznaczył Szczepański, możliwe są utrudnienia podobne do tych, które w ostatnich dniach występowały na Pomorzu.
W związku z niskimi temperaturami w części kraju już wcześniej podjęto decyzje o zawieszeniu zajęć szkolnych. – Mamy również informacje, że w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, jutro (w poniedziałek – red.) nastąpi odwołanie zajęć szkolnych. Dotyczy to szkół, które nie mogą być wystarczająco dogrzane – przekazało MSWiA. Lista placówek ma być na bieżąco aktualizowana
