Nagrywał dzieci w sklepowej toalecie. Nie udało mu się uciec

24 stycznia br. w jednym z tamtejszych supermarketów 32‑latek wszedł do damskiej toalety i nagrywał oraz robił zdjęcia dzieciom w wieku około 6-10 lat korzystającym z sąsiednich kabin.

Kiedy jedna z dziewczynek zauważyła, że jest filmowana, powiedziała o tym swojej młodszej siostrze, która wcześniej korzystała z tej samej toalety, a ta o zdarzeniu zaalarmowała matkę.

Kobieta natychmiast wbiegła do toalety. Krzyczała, żeby mężczyzna wyszedł z kabiny. Zażądała również, aby usunął zdjęcia jej córek z telefonu.

Nagrywał dzieci w toalecie, został zatrzymany

32-latek próbował uciec, ale został ujęty przez policjanta będącego po służbie oraz innego świadka, po czym trafił do policyjnego aresztu.

Śledczy postawili mu zarzuty naruszenia intymności seksualnej małoletnich poprzez utrwalanie ich wizerunku, a także posiadania pornografii z udziałem dzieci. Podejrzanemu grozi kara do pięciu lat więzienia, ale może być zwiększona z uwagi na recydywę.

"W trakcie czynności procesowych okazało się, że zatrzymany był już notowany za przestępstwa o charakterze seksualnym. Policjanci w trakcie przeszukania zabezpieczyli nośniki pamięci, komputery, telefony i laptopy" – przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.

