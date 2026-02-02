Poszedł po syna, wrócił pobity. Ojciec ofiarą ataku nastolatków

Pokrzywdzony został przewrócony na ziemię, był bity pięściami po głowie i ciele. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.
Policja szybko ustaliła napastników. Zatrzymano 18-latka oraz troje nieletnich (dwie 14-latki i 16-latka). Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia.
Najstarszy z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem – grozi mu do pięciu lat więzienia. O losie pozostałej trójki zdecyduje sąd rodzinny.
Otwocka policja podkreśla, że przemoc – także wśród młodych – nie pozostanie bezkarna i będzie stanowczo ścigana.
