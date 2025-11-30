"Pierwszy raz w historii". Stanowski o wyjątkowym gościu w Kanale Zero

O tym, czego widzowie Kanału Zero mogą spodziewać się już w przyszłym tygodniu Krzysztof Stanowski poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nawrocki będzie gościem Kanału Zero. "Pierwszy raz w historii mediów w Polsce"

"A dokładnie za tydzień, dokładnie o tej godzinie chyba pierwszy raz w historii mediów w Polsce odbędzie się program, w którym prezydent Polski będzie odpowiadał na telefony od widzów" – poinformował dziennikarz na platformie X.

Użytkownicy portalu zwrócili uwagę, że była już sytuacja, kiedy prezydent gościł w Kanale Zero właśnie w tej formule. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Był to prezydent Andrzej Duda. Stanowski podkreślił, że był on już wówczas "jedną nogą poza Pałacem". "Tu jednak inna sytuacja" – ocenił.

O tym, że głowa państwa będzie gościć w Kanale Zero dziennikarz informował już w połowie listopada. – W Mikołajki, 6 grudnia, widzowie Kanału Zero będą mogli spędzić czas z prezydentem Karolem Nawrockim. Już teraz wszystkich do tego serdecznie zapraszam. Jakiś czas temu ustaliliśmy z panem prezydentem, że będzie co jakiś czas odpowiadał na telefony naszych widzów, więc do zobaczenia – ogłosił.

Kanał Zero otwarty także dla Tuska?

Stanowski podkreślał wówczas, że jego kanał otwarty jest również na Donalda Tuska. – A jeśli pan, panie premierze, patrzy, że prezydentowi rośnie, zwłaszcza wśród młodych i chciałby pan być może to zmienić, to też zapraszam. Studio jest dla pana. Więc zapraszam na wywiad, a jak chce pan przyjść z Giertychem, to można nawet z Giertychem i wszystkimi możliwymi służbami, żeby nas posprawdzać. Możecie przyjść i pozrywać podłogi – stwierdził ironicznie, nawiązując do wpisów Romana Giertycha, który oskarża Krzysztofa Stanowskiego o niejasne powiązania finansowe, a także sprzyjanie PiS-owi.

Przyszłotygodniowa wizyta Karola Nawrockiego w Kanale Zero nie będzie pierwszą. Szerokim echem odbił się jego wywiad dla Stanowskiego, którego udzielił jeszcze jako kandydat na prezydenta. Wielu obserwatorów sceny politycznej uznało go za przełom w kampanii Nawrockiego.

