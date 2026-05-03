Gibelin i Park Jurajski

Ostatni poddał Trumpa zawoalowanej, lecz czytelnej dla słuchaczy krytyce. „Dość bałwochwalstwa samego siebie i pieniądza! Dość epatowania siłą! Dość wojny!” – wezwał papież. Krytykując przywódców, dla których wojna i przemoc stały się użytecznym narzędziem, Leon XIV powiedział: „Śmierci natomiast służy ten, kto odwrócił się plecami do Boga żywego, aby z siebie samego i ze swej władzy uczynić bożka niemego, ślepego i głuchego, któremu składa się w ofierze wszelką wartość i domaga się, by cały świat ugiął przed nim kolano”. Reakcja prezydenta USA na te nauki potwierdziła niestety zasadność papieskich ostrzeżeń.