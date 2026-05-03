Metka na cierpieniu

Dla bliskich to uświęcone krwią relikwie. Dla domów aukcyjnych i internetowych handlarzy – po prostu intratny towar, bezwstydnie licytowany pod płaszczykiem „pogłębiania wiedzy historycznej”

K ochana Matko! List i pieniądze otrzymałem, które mnie bardzo ucieszyły. Cieszę się bardzo, że Mama jest zdrowa i że wszystko idzie dobrze. Jestem zdrów i jest mi dobrze. Proszę więcej do mnie pisać, co u Was nowego. Czy Maksym [ojciec Zbigniewa] jest zdrowy i co porabia. Myślę o nim. Proszę się nie martwić. Będzie jeszcze wszystko dobrze. Co robi Ciocia w Przemyślu. Proszę jeszcze raz Mamy, by przysłała mi w tym m-cu 15 marek. Dla wszystkich pozdrowienia i ucałowania. Zbyszek”.