"Z mojej krwi zróbcie kaszankę". Burza po programie TVP

W niedzielę Polacy świętowali Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wielu z nas wykorzystało wolny czas w trakcie tzw. majówki i wyjechało z miasta, by ze znajomymi bawić się przy grillu czy ognisku. Ta tradycyjna aktywność Polaków stała się obiektem drwin ekipy TVP2, która wyemitowała nietypowy program poświęcony Świętu.

Nie do końca wiadomo dlaczego, ale reporter TVP2 położył się na ziemi pod obrazem Jana Matejki "Rejtan – upadek Polski", zamiast – jak można by przypuszczać – obrazem tego samego artysty "Konstytucja 3 Maja 1791 roku".

Dziennikarz TVP położył się na ziemi i rozpiął koszulę, parodiując pozę Rejtana. – Co nam dała konstytucja? Konstytucja dała nam wolność, majówkę. A jak ją Polak prawdziwy wyraża? Jak wyraża wolność? Przez grilla, ale prawdziwego polskiego grilla. Bez papryki, bez bakłażana i innych tfu weganistycznych świństw. A jak już umrę, to z mojej krwi zróbcie prawdziwą kaszankę – pokrzykuje reporter Telewizji Polskiej.

Oburzenie po programie TVP. "Na to idą dwa miliardy zł"

Program wywołał spore poruszenie w sieci i szybko stał się hitem internetu. Użytkownicy sieci piszę o nim niemal wyłącznie w tonie negatywnym, wskazując na żenujący wydźwięk nagrania oraz marnowanie publicznych pieniędzy.

"Książkowy przykład pogardy dla Polaków"– napisała dziennikarka Edyta Hołdyńska.

"Za twoje pieniądze" – podsumował krótko polityk Konfederacji Marek Tucholski.

"Panie premierze @donaldtusk z konkretem 99 też wam nie wyszło: Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 mld zł z TVP na leczenie raka. Dlatego czas dokończyć likwidację mediów publicznych. Zamknąć, zaorać i posadzić las" – wskazał Mariusz Kowalewski.

