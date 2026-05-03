PiS w epoce "dwóch płuc"

Nawyk uznawania, że nad całością spraw panuje Jarosław Kaczyński i samemu trzeba tylko uważnie wysłuchiwać poleceń z Nowogrodzkiej, już na starcie znacznie osłabia wszystkich tych, którzy nie zgromadzili się pod sztandarem Morawieckiego

Powoli mija medialne wzburzenie wokół powstania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Większa część mediów szykowała się do ogłoszenia wielkiego rozpadu PiS. Z kolei zwolennicy obu Konfederacji bez emocji obserwowali kryzys w nielubianej partii. Co równie ciekawe, media życzliwe PiS miały wyraźny kłopot z opisaniem sytuacji i dopiero gdy doszło do rozmowy na szczycie Kaczyński – Morawiecki, odetchnęły z ulgą.