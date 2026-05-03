Zagraj to jeszcze raz Donald

Donald Tusk wyrusza na nową wojnę, choć – na razie wszystko na to wskazuje – prowadzoną dokładnie w ten sam sposób, co poprzednie. W ostatnich tygodniach zbiegło się kilka zdarzeń, które, razem wzięte, pokazują, jaką strategię przyjmie w nadchodzących wyborach. Ponieważ w natłoku zdarzeń i emocji związanych ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie mogły one umknąć uwadze, przypomnijmy pokrótce.

Zacznijmy od czystki w wydziale do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury śląskiej (w żargonie resortu: „śląskiego pezetu”). Kierujący nim prokurator Marek Wełna odwołał jednocześnie sześciu (z 20) pracujących tam prokuratorów, i to bez podania jakiejkolwiek merytorycznej przyczyny. Teoretycznie, Wełna może tylko złożyć wnioski o ich odwołanie do nadzorującego „pezety” zastępcy prokuratora krajowego, Beaty Marczak.