Tusk rozmawia z Konfederacją? "Mam wszędzie emisariuszy"

– Pan sobie wyobraża jakiś sojusz z Mentzenem? Czy pan w ogóle ma z nim jakikolwiek kontakt? Czy te plotki, że ma pan swoich emisariuszy są prawdziwe? – zapytała premiera Justyna Dorbosz-Oracz z TVP Info.

– Ja mam wszędzie swoich emisariuszy. Muszę, bo czuję się nie tylko odpowiedzialny za to, co się w tej chwili dzieje, ale też za rok 2027. Powiedziałem, że mogę przyjmować zakłady, że wygramy te wybory i nie przemawia przeze mnie pycha – stwierdził Donald Tusk.

– Ciężko pracujemy, jestem absolutnie przekonany, że to, że my dzisiaj mamy dość wyraźnie lepszą pozycję niż nasz główny oponent, PiS, to wynika też z tego, że mi się wydaje, że coraz więcej ludzi docenia, władza która nie kradnie, Polska ma dobrą reputację, jest stabilna, tak dużo wydajemy na bezpieczeństwo, że to prędzej czy później będzie też docierało do każdego obywatela – wskazał.

Sondaż: Z KO czy PIS? Z kim Konfederacja powinna utworzyć rząd

"Czy popiera Pani/Pan scenariusz, w którym Konfederacja po wyborach w 2027 r. uczestniczy w tworzeniu rządu?" – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu, jaki pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu.

Za wejściem Konfederacji do rządu opowiada się łącznie 47,1 proc. respondentów. Z kolei 37 proc. badanych jest temu przeciwna, a następne 15,9 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Najciekawiej jednak wyglądają wyniki dotyczące tego, z kim partia Bosaka i Mentzena miałaby stworzyć większość. 24,3 proc. ankietowanych jest bowiem zdania, że Konfederacja powinna porozumieć się z Prawem i Sprawiedliwością. Z koeli 12 proc. ankietowanych popiera scenariusz, w którym powołano by rząd Konfederacji oraz Koalicji Obywatelskiej. Kolejne 10,8 proc. badanych chciałoby, aby Konfederacja utworzyła rząd "w innej konfiguracji".

Za rządami Konfederacji i PiS głosowali najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym (33,3 proc.) oraz osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł netto (30,7 proc.).

Za sojuszem Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej opowiada się 15,1 proc. zarabiających między 5 tys. a 7 tys. zł netto, oraz ci najbogatsi (14,9 proc.).

