Tusk o "wyraźnym przyspieszeniu rozliczeń". "Nie mam mściwej natury"

Ostatnie działania ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka bardzo spodobały się premierowi Donaldowi Tuskowi. Szef rządu opublikował w środę na platformie X nagranie, na którym wyraził osobliwą "pochwałę" dla swojego ministra. Na krótkim filmie widać, jak Tusk je zupę, a później puszcza oko do kamery. – Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser – powiedział. Do czego się odnosił?

– Ten mój żart jest zapowiedzią dość wyraźnego już przyspieszenia rozliczeń – oznajmił premier, który w czwartek był gościem TVP Info. – Teraz, po Zbigniewie Ziobrze, może czas na Mateusza Morawieckiego? – zapytała prowadząca Justyna Dobrosz-Oracz.

– Nie namówi mnie pani na to, żebym rozpoczął tutaj takie polowanie na czarownice. Chociaż czarownice są faktem. Czyli politycy PiS-u, którzy przez te osiem lat okradali Polskę bezwstydnie, bez żadnego umiaru – odparł Tusk.

Tusk o rozliczeniach: Ciąg dalszy nastąpi

– Ciąg dalszy nastąpi i nie jest to proste. Wie pani, dlaczego nie jest to proste? Bo minister Żurek czy minister Bodnar nie nazywa się Ziobro, a ja nie nazywam się Kaczyński. To nie chodzi o odwet ani o zemstę. Nie mam mściwej natury. Tu chodzi o to, żeby naprawdę zwyciężyła sprawiedliwość – stwierdził szef rządu.

– Minister Żurek ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. Kiedy decydowałem się na powierzenie funkcji ministra sprawiedliwości panu Adamowi Bodnarowi, wiedziałem, co robię. Był świetnym ministrem, z innym temperamentem i trochę innymi priorytetami. Minister Bodnar wierzył głęboko – i miało to też związek z perspektywą wyborów prezydenckich – że wtedy, kiedy nastąpiłaby zmiana w Pałacu Prezydenckim, możliwa byłaby taka gruntowana reforma i przywrócenie systemowe, ustrojowe nie tylko przyzwoitości i sprawiedliwości, ale norm, prawa, uczciwych procedur, tak żeby już nikt nie mógł kraść, zgodnie lub niezgodnie z procedurami – mówił dalej Tusk.

Ziobro może stracić immunitet

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Środa uderza w sztandarowy projekt Tuska. "Kibolstwo, nacjonalizm"Czytaj też:

Ziobro u Orbana. "Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi"