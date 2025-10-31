Wielgomas deklaruje chęć współpracy z KOWR-em. Ma dwie propozycje

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Wcześniej należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wielgomas był jej dzierżawcą od 2008 r.

KOWR, który początkowo twierdził, że nie ma możliwości odkupu działki, poinformował w środę, że wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na odkup gruntów. Wcześniej Wielgomas wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży prawo odkupu nieruchomości po cenie z 2023 r. Co ważne, prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

Co proponuje właściciel działki?

W wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" Piotr Wielgomas podkreślił, że ziemia nie jest dla niego "towarem do spekulacji", tylko "narzędziem do pracy", gdyż pochodzi z rodziny, która "zajmuje się rolnictwem od pokoleń". – Próbowałem kupić tę ziemię pod uprawę kukurydzy od 2018 r., bo znajduje się ok. 10 km w linii prostej od naszego zakładu produkcji. Naszej rodzinie zależało na posiadaniu aktu własności, a nie dzierżawy, ponieważ planowaliśmy długofalowe inwestycje w rozwijanie upraw – wyjaśnił.

Wiceprezes firmy Dawtona zadeklarował chęć pełnej współpracy z KOWR-em. – Chcemy rozmawiać i na pewno znajdziemy rozwiązanie – oświadczył. Zaproponował wymianę działki w Zabłotni na grunt rolny o podobnej jakości i przeznaczeniu, zlokalizowany w pobliżu zakładów spółki Dawtona. Innym rozwiązaniem byłby odkup nieruchomości przez KOWR za kwotę, która obowiązywała w dniu jej nabycia.

Wielgomas wskazał, że ewentualny odkup gruntu przez KOWR będzie możliwy już w przyszłym roku, pod warunkiem podjęcia odpowiednich decyzji administracyjnych. Chodzi o przyjęcie przez rząd strategii dotyczącej rozwoju biznesu wokół CPK, która umożliwi gminom wdrożenie planów ogólnych i – w związku z tym – zmianę przeznaczenia gruntów.

