Przed wyborami powstanie nowa partia? Zastanawiające słowa Schetyny

Tygodnik „Wprost” poinformował w środę, że Rafał Trzaskowski ma stracić stanowisko wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski straci stanowisko w PO?

O te doniesienia był pytany w Polsat News Grzegorz Schetyna, senator KO.

– Czy to jest nowa formuła partii, czy coś nowego się szykuje? Ja bym powiedział tak: to jest raczej odpowiedź na spekulacje, które mogą się pojawiać. Jeśli jest połączenie partii politycznej, jakaś unifikacja, to oczywistością polityczną jest to, że z tej kumulacji wynikają też decyzje personalne. Czyli przewodniczący największej partii zostaje przewodniczącym nowej formuły, a liderzy tych mniejszych wiceprzewodniczącymi – tłumaczył.

Grzegorz Schetyna podkreślił, że „w każdej sytuacji mówię, że jeśli ktoś, a Rafał Trzaskowski to zrobił, otrzymuje ponad 10 mln 200 tys. głosów, to trzeba kogoś takiego traktować szczególnie i uważam, że tak tutaj powinno być”. – Rafał Trzaskowski ma miejsce nie tylko w samorządzie, ale także w polskiej polityce i uważam, że wszystko jest przed nami – dodał.

Senatora KO zapytano, czy zatem prezydent Warszawy powinien otrzymać odpowiedzialne miejsce w rządzie. – Rząd mebluje premier Tusk. Tu jesteśmy przed zmianami, jeśli chodzi o instytucje, o Sejm, marszałka, więc rzeczywiście ta jesień będzie gorąca z pewnością – mówił.

Sikorski zostanie premierem?

Pytany zaś o plotki, jakoby przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku premierem miał zostać Radosław Sikorski, senator KO odpowiedział, że do wyborów zostały jeszcze dwa lata, więc na pewno będzie się dużo działo.

– Czy taka sytuacja jest możliwa? Wszystko jest możliwe, jak powiedział premier Tusk, ale to musi być jego decyzja. To on musiałby zechcieć "oddać" rząd, zająć się kampanią, czy mieć projekt inny niż rządowy. Na razie nie mam wrażenia, że coś takiego się szykuje. Krok po kroku, listopad to zmiany instytucjonalne w Sejmie, a później zobaczymy – dodał.

Polityk KO pytany z kolei o to, czy w listopadzie nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu, odpowiedział, że „nic nie jest oczywiste, jest dużo znaków zapytania”.

– Patrzę na to przez pryzmat wyborów za dwa lata i bardzo mi na tym zależy, żeby zbudować konstrukcję, która zatrzyma PiS i wygra wybory. Patrzę też na współpracę między ugrupowaniami koalicji demokratycznej 15 października i zawsze myślę o tych projektach, że one powinny być koalicyjne, wspierać rząd i być skutecznie przegłosowywane. (...) Wygrać można koalicyjnie, współpracując i budując duży projekt – powiedział.

Powstanie nowa partia?

Pytany o to, czy w związku z tym powstanie „nowa Trzecia Droga”, Grzegorz Schetyna odparł, iż uważa, że to jest klucz. – Najgorsze jest to, że musi być koalicjant w Sejmie, który spowoduje czy zbuduje szansę na pewność większości parlamentarnej. Dziś takiego nie ma. Proszę zobaczyć, w jaki sposób zafunkcjonowała Trzecia Droga. To było ponad 14 proc., świetny wynik i to dało nam wspólne zwycięstwo. Teraz ci, którzy stworzyli wtedy Trzecią Drogę, a dziś ich w tej formule nie ma, będą próbować zbudować coś takiego – mówił.

Pytany wprost, czy powstanie nowa partia, senator KO odpowiedział, że „nie można wykluczyć, że taka formuła będzie poszukiwania”. – Czy zostanie znaleziona? Na tym polega coś magicznego w polityce, że ona jest taka, że trzeba ją ciągle odkrywać, szukać nowych scenariuszy, bo to daje szansę na zwycięstwo – dodał.

