Konfederacja zawrze sojusz z PiS? Płaczek: Jeden z ciekawszych pomysłów

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Ostatnio media ujawniły „przekazy dnia” PiS, czyli narrację, którą politycy tej partii mają przekazywać w mediach. Przekazy te dotyczyły także ataków na Konfederację, a zwłaszcza na Sławomira Mentzena. Jak odebraliście je w ugrupowaniu?

Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji: Już od wielu miesięcy przyzwyczailiśmy się do tego, że PiS zmienił strategię i po kampanii prezydenckiej przyszedł czas odwilży. Jesteśmy na to gotowi. To niczego dla nas nie zmienia. Mamy świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość, jako partia dla nas opozycyjna, szuka jakiegoś pomysłu, jak osłabić Konfederację, a my jako Konfederacja mamy tego świadomość i robimy wszystko, żeby się wzmacniać.

Czy paradoksalnie, kiedy PiS Was atakuje, to jednak trochę nie pomaga Konfederacji?

Przyznam szczerze, że naprawdę zbyt dużo czasu na to nie poświęcamy. Podczas posiedzeń klubu Konfederacji również na ten temat w ogóle nie rozmawiamy. Staramy się budować partię, która skupia się na realizacji swojego programu i do przygotowywania się do tego, żeby skutecznie móc ten program wdrożyć, a nie do tego, żeby dywagować co, dlaczego i jak inne partie robią. Nasza energia idzie zupełnie w innym kierunku.

Niedawno media zajmowały się ewentualnym tzw. paktem senackim PiS i Konfederacji na przyszłe wybory parlamentarne. Uważa Pan, że taki sojusz jest możliwy?

Pakt senacki to jeden z ciekawszych pomysłów, które się pojawiły się w ostatnim czasie. Pytanie, czy znajdzie się osoba – oczywiście na myśl przechodzi w pierwszej kolejności osoba pana prezydenta Karola Nawrockiego – która doprowadzi do możliwego sojuszu. Warto podkreślić, że to byłby sojusz jednorazowy, związany z wyborami do Senatu. To nie jest koalicja dwóch różnych partii, bo na dzisiaj to są dwie zupełnie inne partie z dwoma różnymi programami. Natomiast na pewno połączenie sił na prawicy zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że w następnym rozdaniu, czyli, jeśli się nic nie zmieni to za dwa lata, prawica przejmie Senat. Do tej pory to lewica i centrolewica porozumiały się w ramach pakietu senackiego, co doprowadziło do tego, że zarówno w tej kadencji, jak i w poprzedniej, mamy i mieliśmy znaczną przewagę naszych przeciwników politycznych w Senacie, co bardzo utrudnia prace.

Jeśli pakt senacki między Konfederacją a PiS by powstał, to byłoby w nim miejsce również dla ugrupowania Grzegorza Brauna, czyli Konfederacji Korony Polskiej?

Na ten temat jeszcze zupełnie nie rozmawialiśmy. Jeżeli do stołu miałyby usiąść rzeczywiście ośrodki prawicowe i centroprawicowe, to myślę, że głosem bardzo ważnym w dyskusji będzie również stanowisko tej osoby, która będzie to wszystko spajała, czyli zakładamy hipotetycznie, że mógłby to być obecny prezydent. Osobiście nie rozmawiałem na ten temat z Karolem Nawrockim, ale pewnie taka rozmowa jest przed nami. To bardzo ważna decyzja. Wiem, że również partia Grzegorza Brauna już porozumiała się, zdaje się, że ze środowiskiem pana Marka Wocha, co również pewnie będzie miało wpływ na ostateczną decyzję ze strony Konfederacji.

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki miałby być patronem tego paktu paktu senackiego, a nie Jarosław Kaczyński, który się wydaje oczywisty?

Prezydent jest osobą, która jest w stanie pogodzić przy jednym stole zarówno środowisko Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. Jak doskonale pani redaktor wie, w ostatnich miesiącach dochodziło do ataków, najczęściej ze strony prezesa PiS wobec prezesa Mentzena. My nie pozostawaliśmy dłużni, bo na tym też polega polityka. Natomiast przy tak napiętej sytuacji, którą również opisują i potwierdzają media, musi być ktoś, kto jest po prostu negocjatorem i kimś, kto zlepi środowiska, niezależnie od indywidualnych preferencji. Ktoś, kto będzie w stanie przekonać zarówno Konfederację, jak i Prawo i Sprawiedliwość do tego, że warto się połączyć, być może w ramach jednego projektu, żeby walczyć w konkretnej bitwie. Bo wojna oczywiście trwa, ale chodziłoby o wygranie jednej, konkretnej bitwy. Prezydent wydaje się na tę chwilę najwłaściwszą osobą.

Czytaj też:

Sojusz Konfederacji z PiS w wyborach do Senatu? Bosak zabrał głosCzytaj też:

Konfederacja Brauna dołączy do prawicowego sojuszu? "Logiczny pomysł"