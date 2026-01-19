"Trudna sytuacja". Polityk PiS szczerze o Braunie

O lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna Jacek Sasin został zapytany w porannym programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24.

Sasin: Tusk trzyma kciuki za Brauna

Polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że "trudno mieć do tego pana sympatię, naprawdę". – To chyba myślę, że dla nas jest oczywiste, bo też na ten temat przecież udało nam się rozmawiać – dodał.

Jacek Sasin powiedział o obecnej sytuacji, która – jak ocenił – jest sytuacją "trudną". – Bo partia Grzegorza Brauna w pewnym sensie rozbija, można powiedzieć, taką oczywistą dosyć sytuację, że obóz prawicy ma większość i może tę większość skonsumować w postaci stworzenia koalicji – wyjaśnił.

Zdaniem byłego wicepremiera, Grzegorz Braun robi wszystko, żeby to się nie udało. – Można powiedzieć, że w tym sensie działa na korzyść też dzisiaj rządzących w Polsce, którym zależy, widać wyraźnie. Tusk trzyma kciuki za Brauna dzisiaj, to dla nas zupełnie oczywiste – ocenił.

Z tego względu, kontynuował Sasin, zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie tak przemawiać, aby zachęcić wyborców Brauna do tego, żeby zagłosowali na jego ugrupowanie.

"Głos na Brauna to głos na Tuska"

Od dłuższego czasu Prawo i Sprawiedliwość ustawia się konfrontacyjnie wobec Konfederacji Korony Polskiej. Politycy tego ugrupowania, na czele z Jarosławem Kaczyńskim, w ostrych słowach reagują Grzegorza Brauna. Ledwie w ubiegłym tygodniu prezes PiS wprost oświadczył, że głos na Brauna to w gruncie rzeczy w tej chwili głos na Tuska.

Kaczyński mówił, że Konfederacja Korony Polskiej „jest jakby poza granicą tego, co jest akceptowalne w naszej cywilizacji, cywilizacji do której także my, Polacy, należymy, więc to z góry nie”. – Ale to nie oznacza, że nie będziemy przekonywali tych, którzy w tej chwili popierają tę formację do tego, żeby zmienili zdanie, żeby nie marnowali głosu, żeby nie popierali w istocie Tuska, bo głos na Brauna to w gruncie rzeczy w tej chwili głos na Tuska – ocenił prezes PiS.

Czytaj też:

Partia Brauna w Sejmie? Zaskakujący głos Polaków w nowym sondażuCzytaj też:

Braun jak Lepper? Ziemkiewicz: Z Kaczyńskiego wychodzi inteligencikCzytaj też:

Kaczyński ma potężną konkurencję. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń