Partia Brauna w Sejmie? Zaskakujący głos Polaków w nowym sondażu

„Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby Konfederacja Korony Polskiej w przyszłych wyborach do Sejmu przekroczyła próg wyborczy?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

„Tak” odpowiedziało 26,6 proc. badanych.

„Nie” –46,4 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 27,1 proc. Polaków.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu zwrócił uwagę, że „wejście ugrupowania Grzegorza Brauna do Sejmu byłoby negatywnie postrzegane przez częściej niż co drugą osobę po 50. roku życia (55 proc.) i ponad połowę (53 proc.) badanych z wyższym wykształceniem”.

„Częściej niż pozostali taką opinię wyrażają badani, których dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (53 proc.) oraz mieszkający w największych miastach (54 proc.)” – dodał.

Nowy sondaż. Konfederacja Korony Polskiej wchodzi do Sejmu

Z nowego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do badania z grudnia 2025 roku.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,8 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt proc.), a na trzecim Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,4 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.) i Nowa Lewica – 7,1 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc.).

Pod progiem uplasowały się: Polska 2050 – 4 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.), PSL – 3,3 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.), a także Razem – 2,7 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.).

Na inną partię wskazało 0,8 proc. pytanych. 5,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 roku dla rp.pl. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

KO i Korona Brauna z największym spadkiem poparcia. Nowy sondażCzytaj też:

Najnowszy sondaż. "Wyniki mogą być wstrząsem dla Nowogrodzkiej"