Najnowszy sondaż. "Wyniki mogą być wstrząsem dla Nowogrodzkiej"

O to, kto jest rzeczywistym liderem polskiej prawicy zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Sondaż: Kto liderem polskiej prawicy?

Serwis zauważa, że choć Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się znaczącym poparciem, to nie jest już potęgą po prawej stronie sceny politycznej. Jak podkreślono, partii Jarosława Kaczyńskiego rośnie konkurencja w postaci Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. "Notowania tych ugrupowań idą w górę. Ich sukces w najbliższych wyborach bez wątpienia będzie zależał od wyrazistości i charyzmy liderów" – czytamy.

Z tego właśnie względu portal postanowił sprawdzić, kogo Polacy postrzegają jako prawdziwego lidera prawicy. "Wyniki mogą być wstrząsem dla Nowogrodzkiej" – podkreślono.

Nawrocki zostawił daleko w tyle Kaczyńskiego

Jak się okazuje, za lidera prawej strony sceny politycznej największa grupa respondentów uznała Karola Nawrockiego. Prezydent uzyskał tu aż 38,6 proc. wskazań. Daleko za nim, z wynikiem 16,4 proc. uplasował się Jarosław Kaczyński.

Ostatnie miejsce na podium należy do Sławomira Mentzena, na którego wskazało 9,4 proc. ankietowanych.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak – 6,8 proc., Grzegorz Braun – 3,5 proc., Przemysław Czarnek – 1,4 proc., Mateusz Morawiecki – 1,2 proc., Mariusz Błaszczak – 1,2 proc. Patryk Jaki – 0,4 proc. i Zbigniew Ziobro – 0,2 proc. Sprecyzowanej opinii na ten temat nie miało blisko 20 proc. uczestników badania.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 02-04.01.2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

Podobny sondaż opublikował w ostatnich dniach "Super Express". Jego wyniki wskazywały jednak, że Karol Nawrocki uzyskał dokładnie taki sam wynik jak Jarosław Kaczyński.

