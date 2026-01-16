KO i Korona Brauna z największym spadkiem poparcia. Nowy sondaż

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę Opinia24, Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do badania tej pracowni przeprowadzonego dla "Faktów" TVN i TVN24 w grudniu 2025 r.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,8 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt proc.), a na trzecim Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.).

Najnowszy sondaż partyjny. Pięć ugrupowań w Sejmie

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,4 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.) i Nowa Lewica – 7,1 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc.).

Pod progiem uplasowały się: Polska 2050 – 4 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.), PSL – 3,3 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.), a także Razem – 2,7 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.).

Na inną partię wskazało 0,8 proc. pytanych. 5,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Prawie 3/4 Polaków planuje iść na wybory

Jak podaje TVN24, chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się odbyć w najbliższą niedzielę, zadeklarowało 74 proc. ankietowanych. W tej grupie 53 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 21 proc. "raczej tak".

Głosować nie zamierza natomiast 18 proc. respondentów, w tym 9 proc. "raczej nie" i 9 proc. "zdecydowanie nie". 8 proc. uczestników badania to niezdecydowani.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-14 stycznia br. na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).