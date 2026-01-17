"Absolutny skandal". Burza po wpisie Szłapki

Rzecznik rządu Adam Szłapka zaatakował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych kancelarię prawną, reprezentującą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Szłapka zaatakował mec. Lewandowskiego. "Skończy pan w sądzie"

"Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej ‘KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS’. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski" – napisał Szłapka na platformie X.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Bartosz Lewandowski stanowczo odrzucił insynuacje i zapowiedział podjęcie kroków prawnych. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie" – napisał, dodając, że polityk będzie musiał udowodnić swoje twierdzenia przed sądem. Lewandowski podkreślił, że kancelaria nie miała żadnego wpływu na umieszczenie jej na stronie rosyjskiej ambasady. Jak wskazał, informacje o kancelariach świadczących pomoc prawną w języku rosyjskim zostały zamieszczone "bez prośby i wiedzy z naszej strony". Zaznaczył też, że w praktyce "w przytłaczającej większości" zgłaszają się do niego klienci z Ukrainy.

Fala komentarzy po wpisie Szłapki. "Metody ze wschodu"

Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Szczególnie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy stanęli w obronie zaatakowanego adwokata. Zareagował m.in. były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Systemowy atak władzy na adwokata – za to że broni ludzi opozycji. Cel: zastraszyć jego i innych, żeby odmawiali świadczenia pomocy prawnej ludziom, których władza chce ścigać. Jeśli nie będą mieli adwokatów – ścigać będzie łatwiej. Metody ze wschodu" – napisał na platformie X polityk.

"Kuriozalny wpis rzecznika rządu Adama Szłapki to wyraz bezradności tej żałosnej patowładzy" – ocenił z kolei poseł PiS Marcin Warchoł. Jak podkreślił, przegrywają w niezawisłych sądach, bo mecenas Bartosz Lewandowski wytyka im bezprawne działania, więc próbują zniszczyć adwokata. "Demokracja walcząca sięga po kolejne wzorce komuny – tym razem uderzając w istotę prawa do obrony" – podsumował.

Jacek Ozdoba, również z PiS, określił sprawę jako "absolutny skandal". Zwracając się do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego podkreślił, że brak reakcji NRA na wpis ministra Szłapki, będzie przyzwoleniem do ataku na adwokatów.

Do wpisu rzecznika rządu odniósł się również Sławomir Jastrzębowski. "Ten obrzydliwy mechanizm, który właśnie stosuje Szłapka, mechanizm zastraszania, postponowania i niszczenia na różne sposoby niezłomnych adwokatów przez władze pamiętam dobrze z czasów komunistów. Żałosny z pana typek, panie Szłapka..." – napisał dziennikarz.

