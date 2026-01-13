Zadziwiające słowa Kaczyńskiego. "Głos na Brauna to głos na Tuska"

Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek z wyborcami w Węgrowie (woj. mazowieckie). Podczas swojego przemówienia mówił m.in. o potencjalnych koalicjach PiS.

– Ograniczenie są takie. Jeżeli chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czyli partię pana Brauna, to tu jest, jak to się mówi potocznie, szlaban – powiedział.

Wyjaśnił, że „wchodząc tam w układ, my się odcinamy od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo”.

– Po drodze jest to zadanie generalne – musimy po prostu się zjednoczyć z tymi, z którymi zjednoczyć się można. Musimy przekonywać elektorat, tym którzy dzisiaj, to są przecież na pewno w większości polscy patrioci, w miażdżącej większości, chociaż oni mają bardzo silny rys prorosyjski, ale ludzie bardzo często reagują po prostu na takie bardzo jednoznaczne stwierdzenia – powiedział.

Kaczyński: Głos na Brauna to w gruncie rzeczy w tej chwili głos na Tuska

We wtorek na konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego zapytano o jego słowa na temat Konfederacji Korony Polskiej.

– Tak, rzeczywiście uważamy, że jest taka potrzeba, ale wczoraj przecież rozwijałem tę myśl. Mówiłem wyraźnie, że z całą pewnością nie może wchodzić do tego zjednoczenia, tak to nazwijmy, formacja pana Brauna – powiedział.

Ocenił, że Konfederacja Korony Polskiej „jest jakby poza granicą tego, co jest akceptowalne w naszej cywilizacji, cywilizacji do której także my, Polacy, należymy, więc to z góry nie”.

– Ale to nie oznacza, że nie będziemy przekonywali tych, którzy w tej chwili popierają tę formację do tego, żeby zmienili zdanie, żeby nie marnowali głosu, żeby nie popierali w istocie Tuska, bo głos na Brauna to w gruncie rzeczy w tej chwili głos na Tuska – ocenił prezes PiS.

