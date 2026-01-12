Kaczyński zaskoczył. Niespodziewanie pochwalił Bosaka

Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Węgrowie (woj. mazowieckie). Podczas swojego przemówienia mówił m.in. o potencjalnych koalicjach PiS.

Kaczyński wyklucza koalicję z Braunem

– Ograniczenie są takie. Jeżeli chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czyli partię pana Brauna, to tu jest, jak to się mówi potocznie, szlaban – powiedział.

Wyjaśnił, że „wchodząc tam w układ, my się odcinamy od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo”.

– Po drodze jest to zadanie generalne – musimy po prostu się zjednoczyć z tymi, z którymi zjednoczyć się można. Musimy przekonywać elektorat, tym którzy dzisiaj, to są przecież na pewno w większości polscy patrioci, w miażdżącej większości, chociaż oni mają bardzo silny rys prorosyjski, ale ludzie bardzo często reagują po prostu na takie bardzo jednoznaczne stwierdzenia – powiedział.

Prezes PiS chwali Bosaka

Jarosław Kaczyński ocenił, że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji „to młody, dobrze bardzo się zapowiadający polityk”. – Tam go ostatnio atakują, że studiów nie skończył. Ja oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie skończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami, i są głupi – ocenił.

Poparcie dla partii politycznych. Wyniki ostatniego sondażu

Zgodnie z ostatnim sondażem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, liderem jest Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 30,9 proc., co oznacza wynik o 0,6 pkt proc. gorszy w porównaniu do badania z grudnia ub.r. Na drugim miejscu jest PiS z 25,9 proc.. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła wzrost poparcia o 0,8 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka odnotowało spadek – w tym przypadku o 0,9 pkt proc.

Kolejne miejsce w sondażu zajęła Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 9,7 proc. głosów, co stanowi wzrost poparcia o 1,6 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, która uzyskała 8,2 proc. poparcia. Partia Włodzimierza Czarzastego zanotowała wzrost poparcia o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

