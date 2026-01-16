Braun jak Lepper? Ziemkiewicz: Z Kaczyńskiego wychodzi inteligencik

Rafał Ziemkiewicz w nagraniu opublikowanym na swoim profilu You Tube przekonuje, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście jest przekonany, że nie wejdzie w koalicję z Braunem, jednak w polityce słowo "nigdy" obowiązuje tylko do zmiany okoliczności.

– Pamiętam jeszcze doskonale, jak zapowiadał, że nigdy, ale to nigdy nie ma takiej opcji, żeby PiS z kimś tak okropnym jak Lepper wszedł w koalicję, a potem jak wiemy wszedł. I nie ma się co tutaj złościć, bo taka jest zasada polityki – wskazuje publicysta "Do Rzeczy".

Tusk zastawił pułapkę

Jego zdaniem Donald Tusk celowo wciąga PiS w pułapkę "rządzenia z radykałami" – kiedyś lider PO chciał go wmanewrować we wspólne rządy z Lepperem, którym Kaczyński "brzydził się", a teraz próbuje go wepchnąć w rządu z Braunem.

Ziemkiewicz wskazał, że na Węgrzech Viktor Orban wręcz straszył Jobbikiem, twierdząc, że jeżeli Fidesz będzie zbyt słaby względem prawicowej konkurencji, to on będzie zmuszony ich wziąć do koalicji. Dlatego głos na liberalną opozycję, to de facto głos na Jobbik u władzy.

– Tymczasem Jarosław Kaczyński mówi, że kto głosuje na Brauna, to głosuje na Tuska. No nie, nie można wmówić ludziom, że taka konstrukcja jest. To jest kapitulacja – ocenia.

Publicysta "Do Rzeczy" wskazuje, że PiS nie będzie miał samodzielnej większości. – W państwie, które jest całe do zmiany, w którym rozpaczliwie czas nam się kończy,kiedy zapadają takie decyzje, które są wyzwaniem dla utrzymania polskiej suwerenności, w takim państwie Jarosław Kaczyński mówi "ja nie wyjdę w koalicję z Braunem, bo Braun jest okropny. Lepiej niech będzie chaos, albo lepiej niech Tusk wejdzie sobie w koalicję z Braunem". Najgorsze jest to, że Jarosław Kaczyński mówi to szczerze – ocenia.

Ziemkiewicz: Z Kaczyńskiego wychodzi inteligencik

– Kaczyński się nie kieruje polityką, on się kieruje swoją tożsamością. Czyli mówiąc troszkę brutalnie,wyłazi z niego taki inteligencik, który raz już doprowadził Kaczyńskiego do klęski. W roku 2007 Kaczyński objął władzę, której, przepraszam, Kaczyński stracił władzę,której wcale nie musiał tracić – mówił.

Publicysta podkreśla, że PiS nie miał powodów, żeby niszczyć Andrzeja Leppera. – Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że on nie wyjdzie nigdy w koalicję z Lepperem, to naprawdę burzyło się w nim wszystko na myśl, że on z takim kimś jak Lepper mógłby wejść w koalicję. Nie z powodu tego, co Lepper mówił, po prostu z powodu tego, że Lepper był Lepperem. Był uosobieniem tego wszystkiego, czym inteligencik z Żoliborza gardzi. I teraz Grzegorz Braun też zaczyna być uosobieniem wszystkiego, czym inteligencik z Żoliborza gardzi – mówił dalej Ziemkiewicz.

Pełny komentarz Rafała Ziemkiewicza dostępny jest na jego profilu You Tube.

