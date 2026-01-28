Kolejny kraj na celowniku USA. Trump: Wkrótce upadnie

Do najbliższych losach Kuby prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w restauracji w Urbandale w stanie Iowa.

Trump wieszczy rychły upadek Kuby

– Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze od Wenezueli, dostawali ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają – oświadczył.

Amerykański przywódca nie rozwinął swojej myśli. Serwis Politico informuje jednak, że Biały Dom rozważa blokadę importu ropy naftowej na Kubę.

To nie pierwszy raz, kiedy Trump wieszczy rychły upadek kubańskiego reżimu. Takie sugestie pojawiły się niedługo po ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę.

"Koniec z ropą i pieniędzmi dla Kuby – zero"

Trump tłumaczył wówczas, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci Wenezuela dostarczała Kubie ropę naftową, otrzymując w zamian usługi kubańskich "służb bezpieczeństwa”, w tym osobistych oficerów ochrony Nicolasa Maduro i jego poprzednika Hugo Cháveza.

"Ale to już przeszłość. Większość Kubańczyków zginęła w ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony bandytów i szantażystów, którzy przez lata trzymali ją jako zakładnika. Wenezuela jest teraz chroniona przez Stany Zjednoczone Ameryki – najpotężniejszą armię świata – i my ją ochronimy. Koniec z ropą i pieniędzmi dla Kuby – zero" – napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Słowa te spotkały się z odpowiedzią rządu w Hawanie. Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez oświadczył, że prawo i sprawiedliwość są po stronie jego kraju, a Kubańczycy mają prawo importować ropę z każdego kraju, który jest skłonny ją eksportować. Polityk oskarżył wówczas USA, że "zachowują się jak przestępczy hegemon, który zagraża pokojowi i bezpieczeństwu nie tylko na Kubie i na tej półkuli, ale na całym świecie".

Przypomnijmy, że 3 stycznia Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowaną, trwającą nieco ponad dwie godziny operację militarną na terytorium Wenezueli, w wyniku której komandosi Delta Force pojmali z jednej z baz wojskowych stojącego na czele reżimu prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę. Wenezuelski przywódca staną przed sądem w USA, który postawił mu zarzuty.

