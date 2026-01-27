Według brytyjskiej gazety, która powołuje się na osiem źródeł, administracja Donalda Trumpa zasygnalizowała Ukrainie, że gwarancje bezpieczeństwa USA zależą od zgody Kijowa na porozumienie pokojowe, które będzie wymagało oddania Rosji całego Donbasu.

Waszyngton zaproponował również, że może zaoferować Ukrainie więcej broni w celu wzmocnienia jej armii w czasie pokoju, jeśli Kijów zgodzi się wycofać wojska z tych części Donbasu, które wciąż kontroluje – podał Reuters, powołując się na doniesienia "FT".

Gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w zamian za Donbas dla Rosji?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że amerykański dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "w 100 procentach gotowy", a Kijów czeka teraz na czas i miejsce jego podpisania.

Zełenski konsekwentnie powtarza, że integralność terytorialna Ukrainy musi zostać zachowana w każdym porozumieniu pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny.

Wysoki rangą urzędnik ukraiński przyznał w rozmowie z "Financial Times", że Ukraina jest coraz bardziej niepewna, czy Waszyngton faktycznie zobowiąże się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ Stany Zjednoczone "zawsze wstrzymują się z podpisaniem" tego dokumentu.

Kijów chce potwierdzenia gwarancji przed oddaniem jakiegokolwiek terytorium. Jednak Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina musi oddać Donbas, aby zakończyć wojnę i nie wywierają presji na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby wycofał się z tego żądania – napisał dziennik.

Biały Dom zaprzecza

– To całkowita nieprawda. Jedyną rolą USA w procesie pokojowym jest nakłonienie obu stron do zawarcia porozumienia – powiedziała Anna Kelly, zastępca rzecznika prasowego Białego Domu, w rozmowie z "FT".

Osoba znająca stanowisko USA powiedziała gazecie, że Waszyngton "nie próbuje wymusić na Ukrainie żadnych ustępstw terytorialnych". Jak dodała, gwarancje bezpieczeństwa zależą od zgody obu stron na zawarcie porozumienia pokojowego.

