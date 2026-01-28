"Był zszokowany". Bliski sojusznik zaniepokojony stanem psychicznym Trumpa

O obawach wyrażonych przez premiera Słowacji informuje Politico.

Fico zaniepokojony stanem psychicznym Trumpa. Kulisy rozmów europejskich liderów

Swoją refleksją na temat Donalda Trumpa Robert Fico miał podzielić się na marginesie nadzwyczajnego spotkania unijnych przywódców, do którego doszło 22 stycznia. Liderzy zebrali się wtedy, aby omówić stosunki transatlantyckie w obliczu gróźb kierowanych przez amerykańskiego przywódcę dotyczących przejęcie kontroli nad Grenlandią.

W swoich ustaleniach serwis powołuje się na pięciu europejskich dyplomatów z różnych krajów, którzy choć nie brali udziału w rozmowie, zostali poinformowani o jej treści. Według nich, w nieformalnych rozmowach z innymi liderami Robert Fico miał przyznać, że jego niedawna wizyta w rezydencji Trumpa na Florydzie była dla niego szokująca. Podkreślili, że premier Słowacji opisując zachowanie i stan psychiczny prezydenta USA użył określenia "niebezpieczny".

Chodzi o spotkanie, do którego doszło 17 stycznia w Mar-a-Lago. Nie jest jasne, co Donald Trump powiedział słowackiemu przywódcy, że wywołało to u niego taką reakcję. Żaden z informatorów Politico tego nie wiedział.

Słowa Ficy miały wzbudzić zaskoczenie w Brukseli przede wszystkim dlatego, iż jest on uważany za jednego z najbardziej przychylnych Trumpowi europejskich przywódców. Po wspomnianej wizycie w Mar-a-Logo opublikował nawet w mediach społecznościowych nagranie, w którym chwalił swoje "bezpośrednie relacje" z prezydentem USA, jednocześnie wyrażając poparcie dla jego działań w sprawie wojny na Ukrainie. Z kolei rok wcześniej, przypomina Politico, premier Słowacji wystąpił na konferencji CPAC, gdzie przekonywał, że Donald Trump "oddaje Europie wielką przysługę".

Ostra reakcja Białego Domu na ustalenia Politico

O komentarz ws. słów europejskich dyplomatów serwis zwrócił się do rzecznika słowackiego rządu. Odpowiedź jednak nie nadeszła.

Do sprawy odniosła się z kolei rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, która określiła podaną informację jako "całkowicie fałszywą" i "opartą na anonimowych europejskich źródłach". – Spotkanie w Mar-a-Lago było pozytywne i konstruktywne – zapewniła.

