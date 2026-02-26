Ukraiński parlament ratyfikował umowę dot. polskiego banku. Co się zmieni?

Umożliwi to BGK m.in. wdrażanie preferencyjnych mechanizmów finansowych na terenie Ukrainy z wykorzystaniem instrumentów z europejskiego Ukraine Facility.

– Od dziś działalność BGK w Ukrainie jest chroniona parasolem umowy międzynarodowej. Oznacza to, że postanowienia umowy przeważają nad ustawodawstwem krajowym. Umowa, którą ratyfikował ukraiński parlament umożliwia BGK m.in. wdrażanie preferencyjnych instrumentów finansowych ze środków europejskiego programu Ukraine Facility oraz Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR). Reguluje również działalność przedstawicielstwa BGK w Kijowie i uporządkowuje status podatkowy BGK w Ukrainie – powiedział prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

"Główny partner w odbudowie Ukrainy"

– Dzięki ratyfikacji międzyrządowej umowy, projekty współpracy rozwojowej mogą wkroczyć w fazę realizacji. Zarówno polscy jak i ukraińscy przedsiębiorcy oraz sektor publiczny, mogą korzystać z oferty BGK bezpośrednio, jak i poprzez ukraińskie banki. Wśród dostępnych instrumentów finansowych są między innymi pożyczki i gwarancje na realizację projektów na rzecz odbudowy Ukrainy – przede wszystkim z europejskiego instrumentu Ukraine Facility. Dostępność europejskich środków dla inwestycji w Ukrainie oferuje całkowicie nowe możliwości nie tylko lokalnym podmiotom, ale także ich polskim kooperantom, producentom czy wykonawcom usług. Ponadto możliwość pełnoprawnego działania BGK za naszą południowo-wschodnią granicą pozwala firmom na wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi dostępnych w polskim banku rozwoju. Nasz kraj jest postrzegany jako główny partner w odbudowie Ukrainy, a nowo ratyfikowana umowa jest tego kolejnym potwierdzeniem. To kolejna okazja do zacieśnienia polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, a zarazem element realizacji naszej strategii, która zakłada udział BGK w budowie współpracy zagranicznej – dodała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Porozumienie zawarte między polskim a ukraińskim rządem gwarantuje:

swobodny transfer środków z/do Ukrainy bez względu na obowiązujące w Ukrainie moratoria płatnicze,

możliwość niestosowania ukraińskiego prawa zamówień publicznych do inwestycji wspieranych przez BGK,

wyłączenie finansowania BGK spod prawa bankowego Ukrainy – BGK będzie stosował polskie oraz europejskie regulacje bankowe,

traktowanie przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU) gwarancji portfelowej BGK na równi z gwarancjami oferowanymi przez inne instytucje rozwoju, podano.

Umowa wchodzi w życie z dniem ratyfikacji.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

