Zełenski napisał list do papieża. Prośba o pomoc

Pismo przekazała sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinowi zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Iryna Wereszczuk.

Minister poinformowała, że doręczyła "list prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do papieża Leona XIV z prośbą o wzmożenie wysiłków Watykanu na rzecz uwolnienia Ukraińców z niewoli rosyjskiej, a także powrotu nielegalnie deportowanych ukraińskich dzieci".

Dodała, iż ze strony ukraińskiej za koordynację współpracy ze Stolicą Apostolską będzie odpowiadał szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak.

"Wierzymy, że Watykan może stać się jedną z kluczowych międzynarodowych platform dla konsolidacji wysiłków humanitarnych na rzecz Ukraińców" – oświadczyła Wereszczuk.

Zełenski otrzymał amerykański plan pokojowy

Wołodymyr Zełenski otrzymał od Waszyngtonu projekt planu pokojowego i w pierwszej reakcji zadeklarował, że jest gotów omówić go z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Już w piątek z prezydentem Ukrainy skontaktowali się kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Liderzy polityczni Europy Zachodniej rozmawiali z prezydentem Ukrainy na temat planu pokojowego przygotowanego przez USA — potwierdziła amerykańska agencja prasowa Reuters.

Po rozmowie na profilu społecznościowym prezydenta Ukrainy został opublikowany krótki post. "Omówiliśmy plan pokojowy dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu, mające na celu zakończenie tej wojny. Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan, który zapewni prawdziwy i godny pokój" – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów wraz z sojusznikami "koordynuje działania, aby zapewnić uwzględnienie zasadniczych stanowisk". "Zaplanowaliśmy kolejne kroki i uzgodniliśmy, że nasze zespoły będą współpracować na odpowiednich szczeblach – dodał.

Czytaj też:

"Dowiadujemy się z prasy". Moskwa o planie pokojowymCzytaj też:

"Podważenie suwerenności Polski". Ekspert o planie USA