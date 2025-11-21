Zełenski potwierdza: Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez USA

Wołodymyr Zełenski otrzymał od Waszyngtonu projekt planu pokojowego i w pierwszej reakcji zadeklarował, że jest gotów omówić go z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Już w piątek z prezydentem Ukrainy skontaktowali się kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Liderzy polityczni Europy Zachodniej rozmawiali z prezydentem Ukrainy na temat planu pokojowego przygotowanego przez USA — potwierdziła amerykańska agencja prasowa Reuters.

Prace nad projektem planu pokojowego

Po rozmowie na profilu społecznościowym prezydenta Ukrainy został opublikowany krótki post. "Omówiliśmy plan pokojowy dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu, mające na celu zakończenie tej wojny. Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan, który zapewni prawdziwy i godny pokój" — stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów wraz z sojusznikami "koordynuje działania, aby zapewnić uwzględnienie zasadniczych stanowisk". "Zaplanowaliśmy kolejne kroki i uzgodniliśmy, że nasze zespoły będą współpracować na odpowiednich szczeblach — dodał.

Merz, Macron i Starmer rozmawiali z Zełenskim

Na razie wiadomo, że Merz, Macron, Starmer i Zełenski uzgodnili stanowisko, że siły zbrojne Ukrainy muszą pozostać zdolne do obrony suwerenności swojego kraju, potwierdził po rozmowie rzecznik niemieckiego rządu.

Jeden z punktów projektu stanowi, że liczebność wojsk Ukrainy miałaby zostać zredukowana do 600 tys. ludzi. Obecnie siły ukraińskie, wliczając m.in. cywilów pod bronią służących w obronie terytorialnej, są znacznie liczniejsze. Jak dodał niemiecki rzecznik, europejscy liderzy zapewnili także Zełenskiego o dalszym pełnym wsparciu dla Ukrainy na drodze do trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ponadto, uważają, że punktem wyjścia dla negocjacji powinna być obecna linia frontu.

Generalnie jednak politycy ci z zadowoleniem mieli przyjąć kolejną inicjatywę Waszyngtonu na rzecz zakończenia wojny o Ukrainę, w szczególności potwierdzenie w planie rzecz suwerenności kraju i gotowość do udzielenia przez Stany Zjednoczone solidnych gwarancji bezpieczeństwa — zaznaczył niemiecki rzecznik.

Źródła Reutersa podają nieoficjalnie, że Ukraina jest obecnie pod większą presją niż wcześniej, by zgodzić się na amerykański plan pokoju. Jak twierdzą, ludzie Trumpa mieli ostrzec Kijów możliwością ograniczenia udostępniania informacji wywiadowczych i dostaw broni. Reuters podaje, że Biały Dom oczekuje, że Ukraina podpisze plan pokojowy do przyszłego czwartku 27 listopada.

28 punktów – wersja dostępna dla mediów

Treść 28-punktowego projektu planu jako pierwszy opublikował portal Axios. Według części relacji projekt, który otrzymał Kijów nieco różni się od tego opublikowanego w mediach. Według dostępnej wersji wygląda on następująco: