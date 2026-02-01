Środek Europy. Sudańczyk wepchnął 18-latkę pod jadący pociąg

Policja w Hamburgu w Niemczech prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia zabójstwa. W czwartek Mężczyzna i młoda kobieta zostali śmiertelnie potrąceni przez nadjeżdżający pociąg metra na stacji Wandsbek-Markt.

Hamburg. Sudańczyk żył w ośrodku dla imigrantów

Naoczni świadkowie przekazali przybyłym na miejsce zdarzenia służbom, że "kolorowy" mężczyzna chwycił i celowo wciągnął kobietę na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Jak się okazało, zabójcą był 25-letni imigrant z Sudanu. Oboje zginęli na miejscu.

Według informacji uzyskanych przez "Die Welt", Afrykanin miał ważne zezwolenie na pobyt. Do Hamburga przyjechał w połowie 2024 roku. Na razie ustalono, że w ostatnim czasie przebywał w miejskim ośrodku zakwaterowania. Do Niemiec został wpuszczony w ramach programu przyjęć humanitarnych jednego z krajów związkowych – w mediach nie podano, o który land chodzi.

Wrzucił 18-letnią dziewczynę pod pociąg metra

Ze wstępnych ustaleń policji z Hamburga wynika, że napastnik i ofiara stali niezależnie na peronie. Gdy zbliżał się pociąg, Sudańczyk chwycił kobietę i rzucił się z nią na tory. Policja twierdzi, że motyw działania sprawcy pozostaje niejasny. Świadkowie powiedzieli, że "kobieta była bardzo młoda", natomiast nie byli pewni co do wieku napastnika. Lokalna gazeta podała później, że zabita dziewczyna miała 18 lat.

Policja poinformowała, że świadkowie otrzymali wsparcie psychologiczne na miejscu zdarzenia, a śledczy analizują nagrania z kamer monitoringu stacji.

W Hamburgu regularnie dochodzi do ataków imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu na miejscową ludność. Niekiedy piszą o tym niemieckie media.

